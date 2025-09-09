FIFAワールドカップ26欧州予選・グループL第6節が8日に行われ、クロアチア代表とモンテネグロ代表が対戦した。

これまで3試合を消化しているクロアチアは、勝ち点「9」で現在グループ2位。首位のチェコ代表は5試合を消化して勝ち点「12」のため、クロアチアにとって勝てば首位と勝ち点で並ぶチャンスとなる。

立ち上がりから圧倒するクロアチアだが、なかなか得点まではつながらないまま試合が経過していく。35分、ルカ・モドリッチから対角のパスを右サイドで受け取ったクリスティヤン・ヤキッチがカットインすると、ペナルティエリア手前から左足でシュートをゴール左に決め、クロアチアが先制する。

1点を追うモンテネグロは42分、アンドリヤ・ブラトビッチが自陣のボックス内でモドリッチを倒してしまい、この試合2枚目のイエローカードで退場。数的不利に陥ってしまう。

さらに51分、右CKからボックス内のヨシプ・スタニッチが折り返すと、これをゴール前に詰めていたアンドレイ・クラマリッチが押し込んでクロアチアが加点。85分にはロヴロ・マイェルがボックス手前から右足でシュート。これがエドヴィン・クチのオウンゴールを誘ってクロアチアに3点目をもたらした。

その後、後半アディショナルタイム2分にはボックス内の混戦からこぼれ球をイヴァン・ペリシッチがダメ押しとなる得点を記録。クロアチアがモンテネグロに4－0で勝利し、ワールドカップ欧州予選4連勝でグループ首位に浮上した。

次節は10月9日に行われ、クロアチアはアウェイでチェコと、モンテネグロはアウェイでフェロー諸島代表とそれぞれ対戦する。

【スコア】

クロアチア代表 4－0 モンテネグロ代表

【得点者】

1－0 35分 クリスティヤン・ヤキッチ（クロアチア代表）

2－0 51分 アンドレイ・クラマリッチ（クロアチア代表）

3－0 85分 エドヴィン・クチ（オウンゴール／モンテネグロ代表）

4－0 90＋2分 イヴァン・ペリシッチ（クロアチア代表）