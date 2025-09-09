アメリカ代表は8日、国際親善試合アメリカ代表戦に向け、公式会見を実施した。

アメリカ代表を率いるのはアルゼンチン出身のマウリシオ・ポチェッティーノ監督。エスパニョール、サウサンプトン、トッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーの指揮官を歴任し、2024年9月にアメリカ代表監督に就任した。「日本はとても素晴らしいチームです。韓国代表戦に続き、楽しみにしています。アメリカチームとして挑戦し、乗り越えていきたい」と意気込みを語った。

日本とアメリカは過去3度対戦し、日本の2勝1敗となっている。ポチェッティーノ監督は「日本には才能ある選手たちがいます。2022年のカタール大会ではスペイン代表を倒しました。最もエキサイティングなチームの一つであり、対戦相手として難しいチームだと見ています」と警戒する。また自身のキャリアで携わった2選手の名前を挙げながら、こう話した。

「日本は文化や物事に対する取り組み方が素晴らしく、サッカーにおいても同じことが言えると思います。規律と才能ある選手たちが多くいます。またエスパニョールで中村俊輔を獲得できたことは幸運でした。私が監督としてのキャリアをスタートさせ、彼をセルティックから獲得しました。いくつかの問題に直面し、状況として最良だったとは言えなかったかもしれませんが、彼と共に過ごすことができたことは喜びです。彼の活躍は素晴らしく、非常に良い思い出です」

「そしてストライカーの西澤明訓は、私と一緒にエスパニョールでプレーしました（2000-01に在籍）。彼はとても良い選手でしたし、覚えています。私と日本人選手の接点は多く、とても良いものでした」

日本対アメリカとの一戦は、9月10日（水）日本時間8時37分キックオフ。NHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。