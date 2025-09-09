下鴨茶寮は9月3日、新シリーズとして「料亭の西京焼き弁当」を発売した。
同シリーズでは、総料理長の本山直隆氏が監修のもと、素材選びから味噌の配合、焼き加減までこだわった西京焼きの弁当を展開する。
第一弾となる今回は、銀だらを使用した「下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜銀だら＞」(1,296円)の販売を開始した。
牛・鶏による西京焼きの弁当「下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜鶏＞」(1,296円)、「下鴨茶寮 料亭の西京焼き弁当＜牛＞」(1,620円)の販売も予定している。
