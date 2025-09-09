【2025年9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。

今週はお月見に見立てたロコモコ丼や、きのこをたっぷりのせたグラタンなど、秋を感じる商品が目白押しです!

2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日〜9月15日)

「月夜のとろけるチーズソース ロコモコ丼」(699円)

価格 : 699円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

令和3年産政府備蓄米を使用しております。(沖縄県除く)肉の旨味が詰まったハンバーグにデミグラスソースと玉子、チーズソースを組み合わせたロコモコ丼です。

「お月見明太半熟玉子うどん」(518円)

価格 : 518円

販売地域 : 東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県

明太子と半熟玉子で食べるぶっかけうどんです。薬味には揚玉、青ねぎを盛り付けました。

「炙り焼き鯖のお弁当(小松菜ちりめんごはん)」(429円)

価格 : 429円

販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、近畿、中国

小松菜とちりめんの菜飯、焼き鯖、唐揚げが入った、小さいながらも満足感のあるお弁当です。

「禁断のガリチーカルボ飯」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 全国

令和3年産政府備蓄米を使用しております。(沖縄県除く)バターライスに、にんにくの風味が香るチーズソース、ベーコン、半熟卵を絡めて食べるカルボナーラ仕立てです。

「4種きのことベーコンのグラタン」(518円)

価格 : 518円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国

きのこの旨味が詰まったホワイトソースに、炒めたマッシュルームとまいたけ、香ばしく焼いたしめじとエリンギを盛り付けて焼き上げたグラタンです。

※9月10日以降順次発売

まとめ

今週は、月に見立てたチーズをたっぷりかけた「月夜のとろけるチーズソース ロコモコ丼」や、4種のきのこをのせた「4種きのことベーコンのグラタン」など、一足はやく秋を楽しめる商品がラインナップ。

焼き鯖やちりめんの菜飯の優しい味わいが楽しめる「炙り焼き鯖のお弁当(小松菜ちりめんごはん)」は、小腹が空いたときや外出時のお弁当にぴったりです。

そのほか、背徳感たっぷりの「禁断のガリチーカルボ飯」や、明太子の旨みがクセになる「お月見明太半熟玉子うどん」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

