20th Centuryの長野博が出演するBSフジの番組『温泉知識マナビ旅』の第5弾が、17日(21:00～)に放送される。

この番組は、人々を癒やしてきた温泉地を訪れ、その歴史や泉質にも焦点を当てて学びながら、愛される魅力をひも解いていくというもの。旅をするのは自身も温泉が好きで、温泉と食を求めて旅をするという長野。全国で温泉の魅力や正しい入浴法などを広めている温泉のスペシャリストである温泉ソムリエ協会の創始者・家元の遠間和広氏も同行する。

今回2人が旅をしたのは、群馬・下仁田温泉。群馬県といえば、草津温泉や伊香保温泉が有名だが、下仁田温泉は、暑い時期にオススメの冷たい温泉“冷鉱泉”を楽しむことができるという。

最初に訪れたのは「下仁田温泉 清流荘」。ここは1912年、大正元年創業の四方を山に囲まれた秘湯を堪能できる温泉宿だ。日本庭園を歩いた先にあるのは2つの露天風呂。大きい浴槽には加温した冷鉱泉、小さい浴槽にはそのままの冷鉱泉があるため、温冷交互浴ができる。2人は実際に温冷交互浴を体験する。

続いて向かったのは、「八千代温泉 芹の湯」。ここでは温泉はもちろん、冷鉱泉を使った料理を食べることができる。温泉分析書を見て、知識を得てから源泉豆腐をいただき、入浴。

さらに「日本三大奇勝」の1つである妙義山のふもとにある日帰り温泉施設、妙義ふれあいプラザ「妙義温泉」もみじの湯へ。絶景を楽しみながら、群馬県の温泉を楽しむ。

■長野博 コメント

今回の温泉ですが、温冷交互浴ということで長く入れましたし、顔にあまりじわっと汗をかかない感じで、交互に入れるので、夏には最高で夏に適した入浴法だなと思いました。

冷鉱泉を使った源泉豆腐をいただきましたが、温泉水の塩味が思った以上にしっかりしていて、でもそれが料理としては強すぎず、いい塩梅で美味しかったです。まさにここでしか食べることができない豆腐でした。

最後に行った温泉は、絶景が楽しめる温泉でした。絶景の温泉はたくさんあると思うのですが、目の前の妙義山の岩肌が見えていて、緑に囲まれた奥にまた緑があり、また違う風景で良かったです。

