エレコムは9月9日、世界で初めて「Ultra-Wideband」接続を採用したといワイヤレスゲーミングマウス「VM800シリーズ」を発表した。9月下旬の発売を予定しており、同日予約受付を開始している。通常価格は19,980円ながら、予約価格は16,980円。予約価格での販売は数量限定になる。

ELECOM GAMING、世界初「Ultra-Wideband」採用の軽量ワイヤレスゲーミングマウス「VM800」

エレコムはゲーミングブランド「ELECOM GAMING V custom」を展開しており、このブランドにおけるゲーミングマウス新製品。本体は59gと軽量で、マウスとレシーバー間の接続にUltra-Widebandと呼ばれる超広帯域のうち7.25GHz～9.30GHzを用いている点が大きな特徴。2.4GHz帯を用いないことで干渉等がきわめて起こりにくく、強力で安定した接続性をサポートしている。

加えてパソコン、レシーバー、マウス本体との送受信全てにおいて8,000Hzでの通信に対応。応答時間 500μs 以下の超高速化を達成し、。業界最高峰の反応速度とスムーズなトラッキングが行えるという。

センサーはPixArt PAW3950で、最大DPI30000、IPS750、加速度50Gに対応。3段階のリフトオフディスタンス（LOD）調整に加えて、持ち方に合わせたマウスセンサーの XY 軸角度も変更できる。