お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴの冠番組『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』の最新エピソードが8月29日に配信。Denが千鳥・ノブとのエピソードを明かした。

『リンダカラー∞りなぴっぴのカリスマコレクション』は、大喜利などで話題を集めるお笑いトリオ・リンダカラー∞りなぴっぴが、カリスマになるべく様々なことに挑戦していく番組。

8月29日に配信された最新エピソードでは、リンダカラー∞のDenとたいこーがゲストとして登場。リンダカラー∞でトップニュースを飾ることを目指し、様々なテーマでトークを展開した。

「カリスマすぎる有名人エピソード」では、“カリスマ”Denは「やっぱ俺がカリスマだなというエピソードが最近あった」と切り出す。

ある番組でお笑いコンビ・千鳥と共演したというDen。「収録が終わって、廊下でノブさんとすれ違ったときに『Denに話がある』と言われた」という。

「ノブさんが番組のオープニングの曲を探していて、『この曲いいな』と思って、その曲をスタッフさんに提出したらしいんです。それを聞いたスタッフさんから後日、『めちゃくちゃいいんですけど、一個だけ問題があって……これ、リンダカラー∞の曲です』と言われたみたい(笑)。ノブさんの中で俺たちの曲が全ての曲の中で一番かっこいいと思っている(笑)」と驚きのエピソードを明かした。

続けて、Denは「ノブさんは『やっぱカリスマだわ』ってはっきり言っていた」と太鼓判を押されたと話し、これにはりなぴっぴとたいこーも「すごい!!」と驚きの声を上げていた。