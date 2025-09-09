「くず餅」で知られる船橋屋は、2025年に創業220周年を迎えた老舗企業だ。

そんな同社では新卒社員の定着率や研修制度における社内満足度に変化があったそう。研修改革を通じて“人財”開発に取り組む船橋屋の岡部颯太氏が目指した組織とは?

船橋屋の研修制度の取り組みについて、戦略企画部 課長 岡部颯太氏に話を聞いた

■創業220周年を迎えた老舗企業「船橋屋」

亀戸天神の参道で1805年に創業した船橋屋は、2025年に創業220周年を迎えた老舗企業だ。亀戸天神前本店に加え直営店2店舗を運営し、駅や百貨店を初めとした都内の商業施設でも販売を行っているほか、全国に催事出店も実施している。

船橋屋 亀戸天神前本店

船橋屋の代名詞といえば、なんといっても「くず餅」。明治初頭に発行されたかわら版「大江戸風流くらべ」では「亀戸くず餅(久寿餅)・船橋屋」が横綱として番付され、名実ともに江戸名物として扱われた。

また、作家の吉川英治氏は船橋屋のくず餅に使用する黒蜜が大好物で、その縁から亀戸天神前本店の喫茶ルームには吉川英治が唯一残した大看板が掲げられている。

だが2000年代初頭の船橋屋は和菓子職人の発言力が強く、老舗企業の伝統から一定の需要は見込めるため、経営が硬直化していた。同社は“人財”に着目して改革に取り組み、くず餅の発酵食品としての側面に注目。独自の製法で発酵させた「くず餅乳酸菌」を用いて商品を開発し、売り上げを伸ばす。

■入社当時の岡部氏を支えた船橋屋の半年研修

岡部氏は2018年に船橋屋に新卒で入社し、まだ8年目の若手管理職だ。大学では食品系の学部で牛乳のタンパク質に関する研究を行っており、「くず餅乳酸菌」にロマンを感じたことが志望した一番のきっかけだったという。

入社後は亀戸天神前本店で店舗スタッフとして働き、2019年に企画本部の新卒採用担当に。2022年には戦略企画部 人財開発室に配属され、のちに室長となる。そして2024年に現在の戦略企画部の課長に就任し、人財開発室と広報室のマネジメントを行っている。

「私が人材開発に携わり始めたのは、正確には2019年6月になります。それまでは接客販売をしており、『新卒採用の説明会やインターンシップに参加したい』とよく言っていたので、そういった経緯もあって新卒採用担当を打診されたのかなと思っています」(岡部氏)

船橋屋は入社後に行われる半年研修が非常に充実しており、社員の満足度も高かったという。岡部氏もまた研修の意義と効果を実感していたひとりだ。

一方で、その期間を終えるとぱったりと研修がなくなってしまう。「『すごい教育に力を入れてるな』というところから『突然研修がなくなった』という感覚がすごくありました」と岡部氏は当時を振り返る。

自身の経験から「研修やフォローを充実させれば、もっと人財の可能性を引き出せるのではないか」と考えた岡部氏は、新卒採用担当として研修の改革に乗り出すことになる。

■目指したのは制度と体系による「再現性のある育成方法」

岡部氏は研修制度の改革を行うにあたり、論文や哲学、心理学などの理論を突き詰めた。目指したのは制度と体系による「再現性のある育成方法」だ。

「“我流”や“思いつき”ではないようにすることを意識しました。例えば『愛社精神はどうやれば育つのか?』といった課題に対しても先人の論文が出ているので、研修もそれに則って設計するというのが大きなポイントです」(岡部氏)

こうして作られた現在の研修制度は、内定から入社5年目まで段階的な成長を促すものになっている。入社してから社会人として一人前になるまで、そして社会人になってから店長や主任、課長を目指すまでのスキルやマインドが学べる設計だ。

さらに、先輩社員が仕事やキャリアの手本となって一対一で助言を行う「メンター制度」や、入社1年目～3年目までの社員が合同でひとつの課題に取り組む「合同研修」を実施。ともに新卒社員から高く評価されているという。

「メンター制度は確実に効果が出たと感じています。入社満3年以上の社員に『なぜいまも船橋屋にいるのか?』というアンケートを取ったところ、『すぐに相談できる環境が影響した』という回答が数多くありました。また合同研修では、他店舗の年齢が近い先輩たちの働きぶりや考え方を学ぶことができます。同時に、先輩には後輩との関係構築ができるというメリットがあります」(岡部氏)

その効果は数字にも表れている。ひとつは新入社員の離職が減少したこと。現在の研修制度がスタートした2023年度から、1年目の離職はゼロになり、3年以内の離職も約1名に抑えられているそうだ。

また少数の退職理由も「会社への不満」から「ステップアップを目指す」という形に変化しているという。

もうひとつは、社内の雰囲気が良くなったこと。例えば、船橋屋では2カ月に1度「店長会」を開催しているが、新卒社員が積極的に参加するようになったという。人と関わろうとしたり、勉強したいという意欲を感じたりする機会が増え、店長などへの昇格に前向きな雰囲気も醸成されているそうだ。

実際、年に一度開催される社内の表彰式では、入社4年目の若手が優秀社員賞を受賞するなど、育てた若手社員が徐々に結果を出すようになってきているという。岡部氏の取り組みは、船橋屋を着々とボトムアップ組織へ変革させている。

■AIを教育にも活用するという視点が必要

企業にとって、いま育成の重要性が増している。その大きな要因はAIの台頭だ。AIの普及は効率化を進め、生産性を向上させるが、労働者により大きな格差を生みかねない。働く人にとっても豊かな社会を築くために、育成が重要と岡部氏は説く。

「これからの社会において重要なのは、AIに負けない“人財”を育てていくことです。そのためにも、AIを生産性向上や効率化だけでなく、教育にも活用するという視点が必要になるでしょう」(岡部氏)

岡部氏は「優秀な人材がいる会社に、さらに優秀な人材が集まるようになっていく」と予測する。だからこそ、すでに社内にいる“人財”を魅力的なロールモデルとするための教育が重要なのだという。それが回り回って採用に繋がっていくというわけだ。

「当社の代表取締役である神山がよく言うのは、『愛着心が一番大事』ということです。仕事満足度もまた、会社満足度の先にあるものです。つまり会社が好きという感覚が重要だと考えています」(岡部氏)

だからこそ船橋屋は、会社への愛着心を育むことを重視している。研修制度でも、例えばマーケティングなどの実務スキルは後半に設定されており、最初は会社の歴史を学んだり、関係構築をしたり、ビジョンを共有したりと、会社への愛着心を育むところから始められる。

「今後はAIを教育に活かす取り組みを進めていきたいと思います。今までは新卒の育成制度が中心でしたが、今後は中途採用で入ってきた方々にも対象を広げていき、社員全員が楽しく働けるような会社を目指します。さらに30代のフォローアップ制度も検討しています。離職率が低下して新卒が30代になっても働き続ける場合、どのような制度を構築すべきなのか考えることが、今後の課題ですね」(岡部氏)

■環境と支援を通じて人を変える「人財発酵」の理念

若くして老舗企業の人事を変えた岡部氏。その信念を支えた座右の銘は「人財発酵」だという。

「発酵とは微生物が物を作り変えることで、作り変えたものが人にとって有益だと発酵、有害だと腐敗になります。同じように人にも価値創出という面での有益性の高・低があると思います。そして発酵と同様に、人が成長するのにも環境と支援が必要です。人を直接変えようとするのではなく、環境と支援を通じて変えようという『人財発酵』の心で取り組んでいます」(岡部氏)

最後に、若手ビジネスパーソンに向けてメッセージをいただいたのでご紹介したい。

「私が人財開発に携わったのは新卒2年目、社会人になって1年2カ月のときでした。それでもいまこうして結果を出せるようになっているので、知識やスキルよりも『やるか、やらないか』という行動こそ重要だと思います。やる気と行動次第で、若手でも会社を良くすることは可能です。『思い立ったら即行動』をメッセージとしてお伝えしたいと思います」(岡部氏)