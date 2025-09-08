2025年の阪神タイガース優勝の感動を、もう一度味わいたくありませんか？聖地・甲子園で、あの熱狂と歓喜が再び蘇る特別イベントが開催されます！甲子園歴史館では、優勝の栄光を称える特別展示と、ファン必携の「優勝記念カード」配布が決定。この記事を読めば、限定カードの入手方法から展示の見どころまで、すべてがわかります。私も思わず興奮してしまいました！

幻の「優勝記念カード」を完全攻略！全22種コンプリートの道

ファン垂涎！全22種の限定カードを手に入れろ！

特別展示に先駆け、9月9日（火） からは、阪神ファンにはたまらない 「優勝記念カード」 の配布がスタートします！ しかも、このカード、なんと全22種類ものデザインがあるんです！ どのカードが手に入るかはお楽しみ。全種類コンプリートを目指すも良し、お気に入りの選手のカードを狙うも良し、これはコレクター心をくすぐられますね。

この記念カードは先着合計4万名様限定での配布。争奪戦になることは必至です。なくなり次第終了なので、「欲しい！」と思ったら迷わず早めに甲子園へ向かいましょう。

配布対象者は以下の通りです。

にご入館の方、または阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方

招待券や前売券、株主優待券、団体での入館も対象です。

スタジアムツアー参加者には、歴史館入館時に渡されます。

併設する 「BE-STADIUM KOSHIEN」 で2種セットまたは3種セットをご利用の方

セットメニューの利用1回につき1枚配布されます。

甲子園歴史館で優勝の感動に浸りながら、スタジアムツアーで聖地の裏側を体験し、さらにBE-STADIUM KOSHIENで体を動かす。そのすべてで記念カードがもらえるチャンスがあるのは、まさに一石三鳥の素晴らしい体験プランです！

栄光を間近に！優勝特別展示で感動を再燃

あの熱狂が蘇る！優勝ペナント・トロフィー展示

甲子園歴史館では、現在開催中の企画展「本塁打」の中で、阪神タイガースの2025年セ・リーグ優勝を祝う特別展示が9月11日（木） からスタートします。テレビ画面越しに見たあの輝きを、自分の目で、間近で目にできるのは本当に感慨深い体験となるでしょう。

展示内容は、ファンならずとも興奮すること間違いなしのラインナップです。

* 「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝ペナント

* 「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝トロフィー

* 優勝記念品

* 館内での優勝記念ロゴ装飾

* 2025シーズンを振り返る特別映像（期間中に追加予定！）

あの激闘の軌跡を振り返る特別映像が追加される予定というのも、ファンにはたまらないサプライズですよね。シーズンを通してチームが積み上げてきた努力と感動が、きっと胸に迫ることでしょう。展示期間は2026年2月1日（日） までと比較的長く設定されていますが、内容が変更される可能性もあるため、早めに足を運ぶのが賢明です。

訪問前に確認！甲子園歴史館＆BE-STADIUM KOSHIEN徹底ガイド

さあ、甲子園歴史館への訪問計画を立てる前に、基本的な情報を確認しておきましょう。

甲子園歴史館 施設情報

項目 詳細 営業時間 10:00～18:00（3月～10月）

10:00～17:00（11月～2月）

※入館は閉館30分前まで。催物により変更あり。 休館日 月曜日（試合開催日、祝日を除く）

年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）

メンテナンス休館（2026年2月2日～2月6日） 入館料 おとな900円、高校生700円、こども500円 お問合せ 0798-49-4509（営業時間内）

甲子園歴史館の入館料は大人900円。この料金で優勝特別展示を観覧でき、さらに限定カードも手に入るとなれば、かなりコスパが良いと言えるでしょう。

BE-STADIUM KOSHIEN 施設情報

項目 詳細 営業時間 10:00～19:00（3月～10月）

10:00～17:00（11月～2月）

※受付は営業終了20分前まで。催物により変更あり。 休館日 月曜日（試合開催日、祝日を除く）

年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）

メンテナンス休業（2026年2月2日～2月6日） 料金 3種セット1,200円、2種セット900円 ほか

※特別料金設定日は3種セット1,500円（特別料金）のみ お問合せ 0798-42-6970（営業時間内）

BE-STADIUM KOSHIENは、甲子園球場ならではの体験ができるアミューズメント施設。体を動かしたい方には、こちらを利用してカードをゲットするのも良い選択肢ですね。

感動と興奮の聖地へ！最高の思い出を作ろう

阪神タイガースの2025年セ・リーグ優勝は、多くのファンにとって忘れられない記憶です。この特別展示と記念カード配布は、その感動を再び味わい、新たな思い出を作る絶好の機会となるでしょう。

今年の夏から秋、そして年末年始にかけて、ぜひご家族や友人と一緒に甲子園へ足を運び、タイガースの栄光の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。先着順の記念カードを確実に手に入れるためにも、9月9日（火） 以降、なるべく早めの訪問をおすすめします！

阪神グループは「“たいせつ”がギュッと。」というブランドスローガンのもと、私たちファンに常に素晴らしい体験を提供してくれています。今回のイベントも、その熱い想いが込められていると感じました。この機会に、ぜひ甲子園で「たいせつ」な思い出を作ってくださいね！

