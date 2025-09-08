2025年の阪神タイガース優勝の感動を、もう一度味わいたくありませんか？聖地・甲子園で、あの熱狂と歓喜が再び蘇る特別イベントが開催されます！甲子園歴史館では、優勝の栄光を称える特別展示と、ファン必携の「優勝記念カード」配布が決定。この記事を読めば、限定カードの入手方法から展示の見どころまで、すべてがわかります。私も思わず興奮してしまいました！
幻の「優勝記念カード」を完全攻略！全22種コンプリートの道
ファン垂涎！全22種の限定カードを手に入れろ！
特別展示に先駆け、9月9日（火） からは、阪神ファンにはたまらない 「優勝記念カード」 の配布がスタートします！ しかも、このカード、なんと全22種類ものデザインがあるんです！ どのカードが手に入るかはお楽しみ。全種類コンプリートを目指すも良し、お気に入りの選手のカードを狙うも良し、これはコレクター心をくすぐられますね。
この記念カードは先着合計4万名様限定での配布。争奪戦になることは必至です。なくなり次第終了なので、「欲しい！」と思ったら迷わず早めに甲子園へ向かいましょう。
配布対象者は以下の通りです。甲子園歴史館にご入館の方、または阪神甲子園球場スタジアムツアーにご参加の方
招待券や前売券、株主優待券、団体での入館も対象です。
スタジアムツアー参加者には、歴史館入館時に渡されます。
併設する 「BE-STADIUM KOSHIEN」 で2種セットまたは3種セットをご利用の方
セットメニューの利用1回につき1枚配布されます。
甲子園歴史館で優勝の感動に浸りながら、スタジアムツアーで聖地の裏側を体験し、さらにBE-STADIUM KOSHIENで体を動かす。そのすべてで記念カードがもらえるチャンスがあるのは、まさに一石三鳥の素晴らしい体験プランです！
栄光を間近に！優勝特別展示で感動を再燃
あの熱狂が蘇る！優勝ペナント・トロフィー展示
甲子園歴史館では、現在開催中の企画展「本塁打」の中で、阪神タイガースの2025年セ・リーグ優勝を祝う特別展示が9月11日（木） からスタートします。テレビ画面越しに見たあの輝きを、自分の目で、間近で目にできるのは本当に感慨深い体験となるでしょう。
展示内容は、ファンならずとも興奮すること間違いなしのラインナップです。
* 「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝ペナント
* 「2025 JERA セントラル・リーグ」優勝トロフィー
* 優勝記念品
* 館内での優勝記念ロゴ装飾
* 2025シーズンを振り返る特別映像（期間中に追加予定！）
あの激闘の軌跡を振り返る特別映像が追加される予定というのも、ファンにはたまらないサプライズですよね。シーズンを通してチームが積み上げてきた努力と感動が、きっと胸に迫ることでしょう。展示期間は2026年2月1日（日） までと比較的長く設定されていますが、内容が変更される可能性もあるため、早めに足を運ぶのが賢明です。
訪問前に確認！甲子園歴史館＆BE-STADIUM KOSHIEN徹底ガイド
さあ、甲子園歴史館への訪問計画を立てる前に、基本的な情報を確認しておきましょう。
甲子園歴史館 施設情報
|項目
|詳細
|営業時間
|10:00～18:00（3月～10月）
10:00～17:00（11月～2月）
※入館は閉館30分前まで。催物により変更あり。
|休館日
|月曜日（試合開催日、祝日を除く）
年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）
メンテナンス休館（2026年2月2日～2月6日）
|入館料
|おとな900円、高校生700円、こども500円
|お問合せ
|0798-49-4509（営業時間内）
甲子園歴史館の入館料は大人900円。この料金で優勝特別展示を観覧でき、さらに限定カードも手に入るとなれば、かなりコスパが良いと言えるでしょう。
BE-STADIUM KOSHIEN 施設情報
|項目
|詳細
|営業時間
|10:00～19:00（3月～10月）
10:00～17:00（11月～2月）
※受付は営業終了20分前まで。催物により変更あり。
|休館日
|月曜日（試合開催日、祝日を除く）
年末年始（2025年12月26日～2026年1月3日）
メンテナンス休業（2026年2月2日～2月6日）
|料金
|3種セット1,200円、2種セット900円 ほか
※特別料金設定日は3種セット1,500円（特別料金）のみ
|お問合せ
|0798-42-6970（営業時間内）
BE-STADIUM KOSHIENは、甲子園球場ならではの体験ができるアミューズメント施設。体を動かしたい方には、こちらを利用してカードをゲットするのも良い選択肢ですね。
感動と興奮の聖地へ！最高の思い出を作ろう
阪神タイガースの2025年セ・リーグ優勝は、多くのファンにとって忘れられない記憶です。この特別展示と記念カード配布は、その感動を再び味わい、新たな思い出を作る絶好の機会となるでしょう。
今年の夏から秋、そして年末年始にかけて、ぜひご家族や友人と一緒に甲子園へ足を運び、タイガースの栄光の歴史に触れてみてはいかがでしょうか。先着順の記念カードを確実に手に入れるためにも、9月9日（火） 以降、なるべく早めの訪問をおすすめします！
阪神グループは「“たいせつ”がギュッと。」というブランドスローガンのもと、私たちファンに常に素晴らしい体験を提供してくれています。今回のイベントも、その熱い想いが込められていると感じました。この機会に、ぜひ甲子園で「たいせつ」な思い出を作ってくださいね！
