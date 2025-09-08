50円で現役選手と対決！？小山田緑地でボッチャの奥深さに触れる一日

「ボッチャ」と聞いて、どんなイメージが浮かびますか？もしかしたら「難しそう」「自分には関係ない」と思うかもしれません。しかし、このパラスポーツは、一度体験すれば誰もがその奥深さと面白さに夢中になること間違いなし！2025年10月13日、小山田緑地で、なんと現役のボッチャ選手から直接指導を受けられる特別な体験会が開催されます。しかも参加費は驚きのワンコイン、たった50円！年齢や性別、障がいの有無を超え、誰もが一緒に熱くなれるボッチャの世界へ、あなたも足を踏み入れてみませんか？この記事では、この見逃せないイベントの全貌と参加方法を詳しくご紹介します。

誰もが夢中になる戦略バトル！ボッチャの魅力とは？

パラリンピックの正式種目としても知られるボッチャは、「白い目標球（ジャックボール）にいかに自分のボールを近づけるか」を競うシンプルなルールながら、その戦略性は無限大です。カーリングやペタンクのように、ただ正確に投げるだけでなく、相手のボールを弾いたり、自分のボールでガードしたりと、まるでチェスのような頭脳戦が繰り広げられます。

お子さんからご高齢の方まで、身体能力の差を越えて一緒に楽しめるのがボッチャ最大の魅力。家族や友人、そして新しい仲間と共に、熱い戦いを繰り広げられるユニバーサルなスポーツなのです。

現役選手から学ぶ！プロの技と奥深さを体験

今回の体験会が特別なのは、まさに「本物」に触れられること。現役のボッチャ選手が講師として登場し、基本的なルールから、勝敗を分ける投球テクニック、そしてゲームを有利に進めるための戦略まで、惜しみなく伝授してくれます。

プロの視点から語られるコツや、実際に間近で見る選手のボールさばきは、きっとあなたのボッチャ観を大きく変えるでしょう。この貴重な機会に、ボッチャの奥深い世界を存分に味わってください。

▲ 真剣な眼差しでボールを投げる参加者たち。

▲ チームで協力して作戦を練るのもボッチャの楽しい一面です。

参加費50円！イベント概要と持ち物

この貴重な体験会、気になる詳細はこちらです。

開催日時・場所

2025年10月13日（月・祝）

午前の部：10:00～12:00

午後の部：13:30～15:30

※各回30分前から受付開始

驚きの参加費と持ち物

小山田緑地サービスセンター敷地内各回10人（先着順、定員に達し次第締め切り）小学生以下のお子さんは保護者の同伴が必要です。

ワンコインでお釣りがくる価格で、現役選手からの指導を受けられるのは破格のコストパフォーマンスです！

ボッチャ現役選手動きやすい服装、飲み物やおやつ

※周辺には自動販売機はありますが、コンビニ等はありません。飲み物や軽食は、事前に用意していくのが賢明です。集中して取り組むためにも、水分補給は忘れずに！

▲ 小山田緑地サービスセンターの場所もこのマップでチェック。

▲ カラフルなボッチャボール。このボールにあなたの戦略を込めてみませんか？

いますぐ申し込もう！アクセス情報

「参加したい！」と思った方は、以下の方法で申し込みが可能です。先着順ですので、早めの申し込みがおすすめです！

申込方法

小山田緑地サービスセンター（受付時間 9:00～17:00）

所在地：〒194-0202 町田市下小山田町361-10

電話：042-797-8968

Webから簡単に申し込みができます。詳細は関連記事をご確認ください。

小山田緑地へのアクセス

公共交通機関を利用する場合は、以下のルートが便利です。

* 京王相模原線・小田急多摩線・多摩モノレール「多摩センター駅」から

* 京王バス日大三高行き「扇橋」下車 徒歩12分

* JR横浜線・小田急線「町田駅」から

* 神奈川中央交通バス小山田行き「大泉寺」下車 徒歩12分

* または、多摩丘陵リハビリテーション病院行き「扇橋」下車 徒歩12分

自然豊かな小山田緑地でのんびり散策気分で向かうのもいいですね。

自然豊かな小山田緑地で心もリフレッシュ

▲ 多摩丘陵の原風景が残る、豊かな自然に恵まれた小山田緑地。

今回のボッチャ体験会が行われる小山田緑地は、町田市の北西部、多摩ニュータウンにほど近い場所にある、緑豊かな丘陵地です。コナラやクヌギなどの雑木林が広がり、開放的な草地の広場や、トンボが生息する水辺もあります。散策や軽スポーツ、自然観察にもぴったりの場所なんですよ。

イベントの前後には、ぜひ園内を散策して、多摩丘陵の美しい自然を堪能してください。まるで故郷に帰ったかのような、どこか懐かしい風景が、あなたの心を癒してくれるはずです。

小山田緑地の詳細や最新情報は、関連記事からご確認ください。

多摩丘陵の癒しキャラ「たまきょうりゅう」に会えるかも？

多摩丘陵には、可愛いキャラクター「たまきょうりゅう」がいるのをご存知でしたか？2022年にデビューしたばかりの彼は、多摩丘陵の公園でみんなと触れ合うのを楽しみにしています。ぜひ、公園で見かけたら声をかけてあげてくださいね！たまきょうりゅうのプロフィールも関連記事でチェックできます。

2025年10月13日は小山田緑地へ！最高の体験があなたを待っている

現役選手から直接指導を受けられるボッチャ体験会は、ボッチャの面白さを知る絶好のチャンスです。50円という破格の参加費で、新しいスポーツの魅力に触れ、小山田緑地の豊かな自然を満喫できる。これはまさに、心と身体をリフレッシュする最高の機会と言えるでしょう。

2025年10月13日（月・祝）は、ぜひご家族やご友人と一緒に、小山田緑地でボッチャの世界に飛び込んでみませんか？皆さんのご参加を心よりお待ちしております！

ご不明な点があれば、以下までお問い合わせください。 小山田緑地サービスセンター

電話：042-797-8968（9:00～17:00）

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。