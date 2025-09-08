Haierが描く未来：スポーツの熱狂が変えるスマートな暮らし

あなたの家の家電が、お気に入りのサッカーチームの勝利に歓喜し、テニス選手の華麗なプレーに合わせて光を放つ――そんな未来が、すぐそこまで来ているとしたらどうでしょう？世界中で愛されるトップスポーツと、私たちの日常を支えるスマート家電が、今、かつてない形で融合しようとしています。

世界を席巻するHaierの挑戦：スポーツ界の巨人と手を取り合う理由

「Haier（ハイアール）」という家電メーカーをご存知でしょうか？日本では手頃な価格帯の製品で知られるかもしれませんが、実はこのHaier、世界で16年連続家電ブランド小売販売量No.1を誇る、まさに家電業界の巨人です。

そんなHaierが、この度、サッカー界の二大巨頭であるリバプールFC（Liverpool Football Club） とパリ・サンジェルマン（Paris Saint-Germain, PSG） との複数年にわたるグローバルパートナーシップを発表しました。さらに、テニス界の最高峰ATPツアーとの提携も更新・強化するなど、そのスポーツ戦略はますます大胆になっています。

なぜ、世界トップクラスの家電メーカーがこれほどまでにスポーツに力を入れるのか？単なる広告塔としてだけでなく、その裏にはどんな戦略が隠されているのか、深く掘り下げて考えてみましょう。

知られざる巨人Haier：世界を支えるグローバルブランド

まずは、Haierという企業について簡単にご紹介します。Haier Groupは1984年に設立された中国に本社を置く企業で、「より多くの創造、より多くの可能性」を理念に掲げ、世界中の人々の生活をより豊かにするデジタル変革ソリューションを提供しています。

Euromonitor（ユーロモニター）の調査で、世界主要家電ブランドとして16年連続で第1位を獲得。

Kantar BrandZ（カンターブランドZ）の「世界で最も価値のあるブランドトップ100」にも7年連続でランクインしています。

10の研究開発センター、35の工業団地、163の製造センターを世界中に展開。

2024年には世界売上高559億米ドル（約8兆円規模）を達成する見込みです。

私たちが日常生活で何気なく使っている家電製品の裏側で、Haierは文字通り、世界中の人々の暮らしを支える巨大な存在だということがわかります。彼らが掲げる「ユーザー中心のイノベーション」という言葉は、単なるスローガンではなく、これまでの実績によって裏打ちされていると言えるでしょう。

情熱とテクノロジーの融合：サッカー界の頂点との共鳴

今回の発表の目玉は、やはりリバプールFCとパリ・サンジェルマンという、世界中のサッカーファンを熱狂させる二大クラブとのグローバルパートナーシップです。

Haierは今回の提携を通じて、単にロゴを掲げるだけでなく、ファンとの体験を深く結びつけようとしています。具体的には、スタジアム、デジタル、小売のタッチポイント全体で活動を展開し、共同ブランドのスマートホーム製品の開発にも取り組むとのこと。

HaierグループのHaishan Liang取締役会副会長兼社長は、「彼らの絶え間ない卓越性の追求と革新の精神は、Haierの起業家精神と深く共鳴している」と語っています。スポーツのトップアスリートたちが日々追い求める「勝利」や「向上」の精神が、Haierの製品開発における「人を中心に設計し、テクノロジーを活用する」という姿勢と重なるというわけです。

想像してみてください。リビングで応援するお気に入りのクラブカラーに染まったスマート家電。試合の興奮と連動して照明が変化したり、スコアに応じて家電が特別なメッセージを届けたり…。これは単なるスポンサーシップを超え、スポーツの情熱が私たちの日常生活に溶け込み、よりスマートで豊かな体験を生み出す可能性を秘めているのではないでしょうか。

リバプールFCのBen Latty最高商務責任者も、「Haierの世界的な広がりは、Liverpool Football Clubの世界的なファン層の規模と一致している」と述べており、グローバルブランドとしての相互のシナジーを強く意識していることがうかがえます。

リバプールFCとの「運命の再会」

実は、Haier傘下のブランド「Candy」は、1980年代後半から1990年代前半にかけてリバプールFCのメインスポンサーを務めていた歴史があります。クラブの最も象徴的な時期の一つを支えた実績があるからこそ、今回のパートナーシップは単なる「新たな契約」以上の、「運命の再会」 とも言えるでしょう。

テニス界の優雅さとHaierの精密さ：ATPツアーとの強力な絆

Haierのスポーツ戦略は、サッカーにとどまりません。テニス界でもその存在感を際立たせています。

: 2028年までの契約更新により、ATPツアーの主要イベントでブランド認知を強化。: 全仏オープン、全豪オープン、ロレックス・パリ・マスターズなど、世界トップクラスの大会とのパートナーシップを継続しています。

ATPのRodolphe Tastetパートナーシップ担当副社長も、「Haierの優れた技術をATPの世界中の観客に紹介するために緊密に協力してきた」と語っており、その関係性の深さがうかがえます。テニスの「優雅さ、精密さ、トップレベルのパフォーマンスの追求」という価値観は、まさにHaierが目指す「技術、卓越性、スタイルの完璧な組み合わせ」という製品哲学に通じるものがあると感じます。

さらに、今回はATPゴールド・パートナーとしての役割を家電製品部門だけでなくホーム・エンターテイメント＆テレビ部門にも拡大するとのこと。これは、Haierが単なる家電ブランドではなく、スポーツ観戦や日常生活における「スマートなエンターテイメント体験」そのものを提供する存在へと進化しようとしている証拠ではないでしょうか。

スポーツが紡ぐ未来のホーム：Haierのグローバルビジョン

Haierは、今回のリバプールFC、PSG、ATPツアーとのパートナーシップに加え、LALIGA、Liga Portugal、Royal Moroccan Football Federationなど、すでに世界中の多くのスポーツ団体と提携しています。

彼らのスポンサーシップ戦略の根底には、「スポーツは刺激を与え、つながりを築き、共通の価値を創造する強力なプラットフォームである」という揺るぎない信念があります。そして、それは彼らの製品開発哲学にも深く根ざしています。

「伝統的で繊細な生地の手入れに特化した洗濯機であれ、電力サージ時でも作動可能なエアコンであれ、あらゆるソリューションは世界中の人々の生活をより良くするために考案されています。」

この言葉は、Haierが単に高機能な家電を提供するだけでなく、人々の多様な暮らしや文化に寄り添い、真に役立つソリューションを追求していることを示しています。スポーツを通じて、地域ごとの情熱とグローバルなビジョンを結びつけ、テクノロジー、文化、感情を一つの共通のストーリーへと統合しようとしているのです。

感動と快適さが共存するスマートライフへ

今回のHaierの壮大なスポーツ戦略は、単なるブランドのプロモーションを超えた、「人々の生活の中心にスポーツの感動とスマートな快適さをもたらす」 という大きなビジョンを示していると私は感じました。

「私たちは力を合わせ、ピッチやコートでの情熱を、家庭でのよりスマートでつながりのある暮らしに変えていきます。」というHaierのメッセージは、私たち消費者がこれからの家電に何を期待できるのか、新しいヒントを与えてくれます。

皆さんのご家庭にも、Haierのスマート家電がスポーツの感動と共にやってくる日は近いかもしれません。お気に入りのチームや選手を応援しながら、Haierが提供する「卓越性」を体現した製品が、私たちの日常をどれだけ豊かにしてくれるのか、今後の動向から目が離せませんね。

次の記事では、実際にHaierのスマートホーム製品がスポーツ観戦体験をどう変えるのか、具体的なアイデアや期待について深掘りしていきたいと思います！

