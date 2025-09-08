大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、ボルティモア・オリオールズに3-4のサヨナラ負けを喫した。敗戦投手となったブレイク・トライネン投手は、背信投球で試合を台無しにしてしまったと意気消沈していたようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同戦は先発の山本由伸投手が9回2死までノーヒットノーランという快投を見せたが、快挙目前でソロ本塁打を被弾したことでトライネンにスイッチ。ところが、トライネンは二塁打、死球、四球、四球と、自滅のような形で1点差に詰め寄られ降板。後を受けたタナー・スコット投手が2点タイムリーを浴びまさかのサヨナラ負けを喫した。

同メディアによると、トライネンはこの日の自身の投球を「思い切ってやらなければならなかったのに、それができなかった。厳しい時期が続いていたし、本当に最低だ。明らかに制球力が欠けていた。言葉もない。プロである以上、少なくともストライクを投げるべきだ。でも、僕にはそれができなかった」とバッサリ。

また、「山本とのキャリアで見た中でも最高の投球の一つを台無しにした。彼にはそれ以上の価値がある。打線にもそれ以上の価値がある。こんな結果になるなんて本当に最悪だ。タナーを厳しい状況に追い込んだ。ストライクを投げざるを得ない状況に追い込んだんだ」と、同僚の状況も難しくしてしまったと悔やんだという。

