3日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－ヤクルト』で解説を務めた佐々木主浩氏が、巨人・田中瑛斗について言及した。
佐々木氏は田中について「右バッターはシュートを意識して、スライダーがありますから、横の使い方が上手ですよね。彼がいることは大きいですよね。7回というところはね」と評価。
現役ドラフトで日本ハムから巨人に加入した今季、ここまで54試合に登板して、1勝3敗31ホールド、防御率2.06の成績を残している。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
