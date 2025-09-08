このまま“出番なし”…？中日、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）ドラ1戦士は“デ…

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない中日ドラゴンズの選手を紹介したい。

草加勝

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／77kg

・生年月日：2001年11月21日

・経歴：創志学園高 - 亜細亜大

・ドラフト：2023年ドラフト1位（中日）

ルーキーイヤーの昨季は、右肘手術の影響でシーズン全休となった草加勝。プロ2年目の今季は、ここまで一軍登板こそないが、順調なステップアップを見せている。

亜細亜大では3年秋のリーグ戦で最優秀防御率を獲得し、ドラフト候補に浮上した草加。4年時には大学日本代表に選出されるなど高い注目を集めた。

2023年ドラフト会議では外れ1位指名ながら、2球団が競合。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

即戦力として大きな期待を受けたが、1月の新人合同自主トレーニング期間に右肘の違和感を訴えて離脱。2月に右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、ルーキーイヤーはリハビリ生活を余儀なくされた。

それでもプロ2年目の今季は、4月末に二軍で実戦復帰。8月27日の阪神戦ではプロ入り後最長となる7回を投げ、5安打1失点の好投を披露した。

ここまでファームでは9試合に登板し、1勝0敗、防御率1.62をマーク。待望の一軍デビューの可能性も、十分にありそうだ。

