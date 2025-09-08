レヴァークーゼンは8日、カスパー・ヒュルマンド氏の新監督就任を発表した。。契約期間は2027年6月までとなる。

レヴァークーゼンの監督就任を受けて、ヒュルマンド氏は同クラブの公式サイトを通じ、以下のようにコメントを残している。

「レヴァークーゼンはよく組織され、野心的なクラブだと常々感じていました。この印象は、ここ数日で確信へと変わりました。このようなチームを任せてもらえることが光栄です」

今夏、シャビ・アロンソ監督がレアル・マドリードに旅立ったレヴァークーゼンはエリック・テン・ハフ前監督を迎え入れた。しかしこれまでクラブを支えてきたGKルーカス・フラデツキーやDFヨナタン・ター、DFジェレミー・フリンポン、MFグラニト・ジャカ、MFフロリアン・ヴィルツ、FWヴィクター・ボニフェイスなど2023－24シーズンのブンデスリーガ無敗優勝を知る選手が退団。陣容は大きく入れ替わり、2025－26シーズンに臨むこととなった。

そうして迎えた2025－26シーズン、DFBポカール1回戦では4部のゾネンホフ・グロースアスパッハに4－0で快勝したものの、リーグ戦では苦戦。第1節ホッフェンハイム戦で1－2の敗戦を喫すると、第2節ブレーメン戦でも数的優位を生かせず、2点リードを追いつかれて3－3のドローに終わった。

この結果を受けて、レヴァークーゼンは9月1日にテン・ハフ前監督の解任を発表。そして9月の代表期間中に後任の選定が始まると、8日にヒュルマンド監督の就任が発表された。

デンマーク人のヒュルマンド氏は現在53歳。1998年から母国リンビーで指導者キャリアをスタートさせると、2011年からノアシェランを率い、2014－15シーズンにはトーマス・トゥヘル監督（現イングランド代表監督）の後任としてマインツの指揮官に就任した。短期間で解任されたものの、ブンデスリーガでの指揮経験を持っている。2020年から2024年まではデンマーク代表監督を務め、UEFA EURO 2020（2021年開催）ではチームをベスト4へ導いた。