12星座×タロット占い「乙女座（おとめ座）」2025年9月8日（月）～9月14日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2025年9月8日（月）～9月14日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）社会の仕組みに大きな変化が起こるときである。常識と思われていたものが崩れるが、それは新しい形を生むためだ。古い枠組みを恐れずに壊すことで、新しい秩序が始まる。因習や常識ではなく、現実を直視するときだ。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。