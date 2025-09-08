大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは9月に入り、リーグ最下位チームに5連敗を喫するなど低迷が深刻化している。チームを率いるデーブ・ロバーツ監督は相当な危機感を抱いており、現状打破へ向け動きも見せていたようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

9月のドジャースは日本時間3~5日、ナショナルリーグ中地区最下位のピッツバーグ・パイレーツにまさかのスイープを食らった。翌6~8日に行われたアメリカンリーグ東地区最下位のボルティモア・オリオールズとの3連戦も、1~2戦目は連敗を喫している。

同メディアによると、ロバーツ監督は現在のチームについて「アプローチ、つまりメンタル面がある。今の選手たちは少し慎重になりすぎて、完璧を求め、失敗を避けようとしすぎているように思う。ミスをしない、完璧であろうとするような考え方は良い兆候ではない」と指摘。

続けて、「選手たちとの会話で強調してきたのは、自由にプレーする余地を与えることだ。そうすることで、もっと笑顔やひまわりの種のようなエネルギーが生まれることを願っている。焦りと集中力、そして緊張しすぎない状態の間にはバランスがある。その微妙なバランスを探っているところだ。選手たちと話し合い、そのバランスを見出せたと確信している」と、コミュニケーションを深めて改善を図っていると口にしたという。

