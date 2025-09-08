Snow Man、BE:FIRST、Mrs. GREEN APPLE、山下達郎…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月6日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。9月6日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月6日（土）付）を発表しました。初登場！ 8月27日（水）にリリースされた同曲について、宮世さんはTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」内の「宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）のなかで、「『TBS世界バレー応援サポーター』として“音楽を通しても応援したい”っていうことで、作詞作曲をさせていただきました」と語っていました。先週7位から2ランクダウン↓ アニメ「ONE PIECE」のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲です。また、8月31日（土）の放送では、ゲストに細美武士（ほそみ・たけし/Vo.＆Gt.）さんが登場し、同曲の制作裏話を披露してくれました。ランキング圏外から再登場！ 9月3日（水）にリリースされた新曲で、現在公開中の劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」の主題歌です。先週3位から4ランクダウン↓ 現在公開中の「映画 クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ」の主題歌が、5週連続ランクイン！先週4位から2ランクダウン↓ これで7週連続のランクイン！ また、本日9月8日（月）に新曲「BAD LOVE」が配信リリースされました。先週2位から3ランクダウン↓ 9月3日（水）にCDリリースされたシングルです。9月5日（金）には、ゲリラフリーライブ「新宿で暴れちゃうじゃんよ at 新宿歌舞伎町タワー前シネシティ広場」を開催しました。初登場！ 9月4日（木）に配信リリースされた新曲で、Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」（5～8話）の主題歌として書き下ろされました。先週1位から2ランクダウン↓ Mrs. GREEN APPLE は、山梨県で開催されたフェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025」に9年ぶりに出演。そこで同曲も披露されました。初登場！ 8月25日（月）に配信リリースされた新曲で、ボーイズグループオーディション「THE LAST PIECE（ラストピース）」の課題曲に起用されています。そして、今週の第1位は……？初登場！ 8月25日（月）に配信リリースされた新曲です。9月1日（月）に公式YouTubeチャンネルで公開された Dance Practice（ダンスプラクティス）映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者など、ユニークなキャラクターに扮してパフォーマンスを披露しています。――番組ではほかにも、ゲストパートにアーティストの安田レイさんが登場。8月27日（水）にリリースされた両A面シングル「光のすみか / BROKEN GLASS」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ