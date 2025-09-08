ダニエル・リカルド所有「ハニーバジャー」色のアストンマーティン・ヴァルキリーがオークションに出品！

アストンマーティンの究極のハイパーカー「ヴァルキリー」が、10月10日にベルギーで開催されるザウテ・コンクール・オークション2025に出品される。今回登場するのは、F1ドライバーとして知られるダニエル・リカルドが新車時にオーダーし、自身のコレクションとして保管してきた1台である。推定落札価格は240万〜280万ユーロ（約3億8,400万〜4億4,800万円）と見込まれており、走行距離はわずか160km。世界限定150台のうちの089号車で、納車以来新車同然の状態を保っている。

【画像】F1ドライバー、ダニエル・リカルドが細部までカスタマイズした特別なヴァルキリー（写真11点）

リカルドは「ハニーバジャー」の愛称で親しまれるF1ドライバーであり、2011年のデビュー以来14シーズンを戦い、トロ・ロッソ、レッドブル、ルノー、マクラーレン、アルファタウリ／RBといったチームで通算8勝32回の表彰台を獲得した。そのリカルドが選んだヴァルキリーは、アストンマーティンとレッドブル・アドバンスト・テクノロジーズ、そしてF1の名エンジニア、エイドリアン・ニューウェイが共同で開発したロードカーであり、F1に最も近い存在のハイパーカーといえる。

この089号車は特別色「ダイクロイック・ドーン」をまとう。リカルドのニックネーム「ハニーバジャー」にちなみ、「Badger Blue」と呼ばれる淡いブルーの特注色で、オプション価格は3万ポンド（約600万円）。ルーフストレーキやホイールセンターにも同色があしらわれ、個性を際立たせている。ルーフとエンジンカバーには光沢ラッカー仕上げのカーボンが採用され、さらにマグネシウム製パフォーマンスホイール（4万ポンド＝約800万円）、ブラック仕上げのモノブロックキャリパー、カーボンセラミックディスク、ステンレス製ウイングバッジ、インコネル製ブラックテールパイプなど、細部に至るまで徹底的にこだわり抜かれている。インテリアはブラックのアルカンターラを基調にサテン仕上げのカーボンを露出させ、シルバーステッチを配することで、レーシングカーのような雰囲気を強調している。これらはアストンマーティンのビスポーク部門「Q」による総額14万1,500ポンド（約2,830万円）のオプションとして組み込まれている。

ヴァルキリーの物語は2016年に始まった。当初「Nebula」と呼ばれた共同開発プロジェクトは、「AM-RB 001」の名で世に出された。1:1のパワーウェイトレシオ、すなわち1,000kgの車体重量に対して1,000馬力を実現することを目指したこの計画のために選ばれたのが、コスワース製6.5リッターV12自然吸気エンジンとハイブリッドKERSシステムの組み合わせだった。結果としてV12単体で約1,000馬力、システム全体では1,160馬力に達する。ボディはスチールを一切使わずカーボンモノコック構造とし、重量は1,270kgに抑えられた。車体下部にはベンチュリ効果を活用したアンダーフロア、ルーフ上にはエアチャンネルを備え、最大1,800kgのダウンフォースを生み出す。

コクピットもF1の思想をそのまま反映している。従来のミラーはカメラに置き換えられ、ステアリングは着脱式で計器類が統合されており、ドライバーは純粋なレーシングマシンに乗り込む感覚を味わえる。こうした徹底的な設計のため、開発は困難を極めた。当初は2018年に顧客納車を予定していたが、度重なる延期を経て初めてのデリバリーが行われたのは2021年末。予定より3年遅れてようやく市場に姿を現した。

それでも完成したヴァルキリーは、ロードカーとレーシングカーの境界を超える存在となった。さらに2018年のジュネーヴモーターショーではサーキット専用モデル「ヴァルキリー AMR Pro」が発表され、40台限定で生産された。この派生モデルはル・マン参戦を視野に入れた開発の一環として誕生し、ヴァルキリープロジェクトの潜在力を示すものとなった。

2025年、アストンマーティンはついにヴァルキリーをベースとしたマシンでFIA世界耐久選手権（WEC）のハイパーカークラスに参戦した。ロードカー由来の車両がトップカテゴリーに参戦するのは極めて異例であり、ヴァルキリー LMHは市販車をベースとする唯一の参戦車両となった。これによりアストンマーティンは同年6月、66年ぶりにル・マン24時間レースの最高峰クラスへ復帰。1959年以来の総合優勝を狙う挑戦は、ブランドの歴史に新たな一章を刻むこととなった。

今回出品される089号車は左ハンドルの欧州仕様で、リカルドが細部までカスタマイズした特別な1台だ。カタログ上の走行距離はわずか160kmで、納車以来プライベートコレクションとして大切に保管されてきた。オークションに先立ちアストンマーティンの包括的な24カ月点検を受け、2027年8月まで有効な延長保証プラン「Intensified Ownership Experience」が付帯する。このプランは購入者に引き継がれ、初回費用6万2,000ポンド（約1,240万円）がすでに支払われている。新たなオーナーは2029年まで年額2万3,000ポンド（約460万円）の分割払いを引き継ぐことになる。

ヴァルキリーは、F1エンジニアリングと公道走行可能な車を結びつけた存在であり、ロードカーと耐久レースの両分野に橋を架けた稀有な存在である。中でもリカルドが所有したこの089号車は、開発に携わったレッドブルとの縁を持つF1ドライバーが新車時にオーダーしたという点で特別な価値を持つ。ロードカーとしての圧倒的な性能、WECへの挑戦という実績、そして名ドライバーの所有歴が重なり合うことで、この1台は21世紀の自動車史における象徴的な存在のひとつとも言えるだろう。ザウテ・コンクール・オークション2025でこのヴァルキリーがいかなる落札額を記録するのか、注目が集まっている。