Mrs. GREEN APPLE「めちゃ素敵じゃん！」「どうやって撮ってるの!?」「プロやん！」リスナーが撮影した“夏を感じる写真”を絶賛

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では、リスナーから届いたメッセージを紹介しました。「夏の影」のMV（ミュージックビデオ）を観て以降、"夏、浴びて～！欲"が高まり、先日、母と岐阜県に行ってきました！ 川の近くまで行って写真を撮ったり、木の棒を持って歩いてみたりと、超久しぶりに直射日光を浴びてきました。暑かったけど、良いお天気の下で「夏の影」を聴きながらお散歩して日本の夏を感じることができました！ 若井先生みたいに上手には撮れなかったですが、岐阜県で撮った写真を送ります！（愛知県 19歳 女性）若井：えー！藤澤：見たい！大森：せーの！大森：あらー！ すげー！ 素敵！若井・藤澤：えーーー！若井：めちゃめちゃ素敵じゃん！大森：涼しげ～！藤澤：夏を感じるよね！若井：夏を表した1枚！藤澤：雲も夏感あるよね！「川の近くまで行って」とか「木の棒を持って歩いて」とか、まさしく……若井：どうやって撮ってるの？ これ！ 川の上から撮ってるの？ 宙に浮いてる？大森：プロやん！若井：プロ！大森：きました、プロ認定！ ありがとうございます！若井：（ハンコを押す真似をして）押しました！ プロ認定!!