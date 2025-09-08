千葉ロッテマリーンズ・中村奨吾が「腰部鏡視下手術」を受ける　今季は打…

千葉ロッテマリーンズは8日、中村奨吾選手が福島県内の病院で「腰部鏡視下手術」を受けたと発表した。
今季は20試合に出場し、打率.186、1本塁打、3打点と本来の打撃が発揮できず、5月6日に登録抹消となっていた。
その後は二軍戦で57試合に出場し、打率.280、1本塁打、9打点とアピールを続けていたが、再昇格は叶わなかった。
2021年にベストナインに輝いたヒットメーカーの復帰に期待がかかる。
