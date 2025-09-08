日本旅行メディア・アライアンス・トラベル営業部は、鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の開業40周年を記念した特別企画「DL急行『大洗エメラルド号』で行く神栖・奥野谷浜の旅」を10月26日に行うと発表した。

DL急行「大洗エメラルド号」編成の例(鹿島臨海鉄道提供)

このツアーは、エンジン動力を車輪に伝えない「アイドリング状態」にした6000形気動車を客車に見立て、普段は貨物列車を牽引するディーゼル機関車が6000形を牽引するDL急行「大洗エメラルド号」として運行する企画。ディーゼル機関車にヘッドマークを装着し、大洗駅から貨物駅の神栖駅まで急行ダイヤで走行する。

車両基地がある神栖駅で、構内のミニ撮影会や自由見学会を行う。神栖駅からは貨物線の終点である奥野谷浜駅まで、6000形が自走運行する。復路は6000形のみの編成となり、DC急行「おおあらい号」として急行ダイヤで大洗駅まで走行する。

旅行行程は、大洗駅を11時41分に発車し、神栖駅に13時48分着。奥野谷浜駅へ到達後、神栖駅に戻って見学会などを実施し、16時30分に出発。大洗駅に17時50分に帰着する。

神栖駅イメージ(鹿島臨海鉄道提供)

DC急行「おおあらい号」編成例(鹿島臨海鉄道提供)

6000形の走行イメージ(鹿島臨海鉄道提供)

旅行代金は、ロングシート1.5席利用2万7,000円、転換式クロスシート1席利用2万8,500円、転換式クロスシート2席利用5万6,000円(いずれも大人・こども同額)。「日本旅行メディア・アライアンス・トラベル営業部」サイトで9月9日15時から申込みを受け付ける。