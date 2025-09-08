DeNAは8日、シーズンと連動して進行する縦型連続ショートドラマ『神様、おねがい』の最新の第11話に、「ひょうろく」さんが特別出演することが決定したと発表した。

「ひょうろく」さんは、その豊かな表現力と存在感で注目を集め、映像作品を中心に活躍の場を広げている今注目の人物の一人。最新作では、主人公と勝負をする死神の大ボス役として登場し、黒装束に身を包んだミステリアスなキャラクターを演じる。

▼ ひょうろくさん

「今日初日だったんですけど、スタッフさんも含め、結末が全員わかってないというドラマで、どういうふうになるのか想像できなかったのですが、やりながら あ、こういう感じかというのを楽しみながらやらせていただきました。一応、死神の大ボス役ということで、ぎぃ子さん演じる死神に教育的指導をやらしていただいたのですが、僕はどちらかというと、普段、下っ端というか、一番底辺を生きている人間なので（笑）、できる限り“ボス”なんだっていう気持ちを意識して挑ませていただきました。そこも楽しみながら見ていたけたら嬉しいです。このドラマは、ベイスターズさんの試合結果によってストーリーもどんどん変わっていきますので、試合を見た後に、ドラマも一緒に楽しんでいただければな、と思っております。ぜひ「神様、おねがい」ご覧ください！」