声優、そしてアーティストとして活躍する早見沙織が、アーティストデビュー10周年を記念するライブ「HAYAMI SAORI 10th Anniversary Live "HAYAPOP"」を2025年9月21日(日)にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。会場販売のオリジナルグッズが公開された。

早見沙織のアーティストデビュー10周年を記念したアニバーサリーライブは、早見本人がつけた"HAYAPOP"というライブタイトルをコンセプトに、セットリストにはデビューからの数々のオリジナル曲に加え、「可愛くて思わず謝っちゃう」曲のカバーも!? アーティスト・早見沙織の10年を感じられるライブとなる。

◎早見沙織のコメント

10周年を記念してライブを開催します。

10年間で歌ってきた大切な曲たちと、聴いてくださる一人一人を想いながら歌います。

これまでライブに参加したことがある方も、初めての方も、みんな大歓迎です。

ぜひ9月21日、会場でお会いしましょう！

そして、「HAYAMI SAORI 10th Anniversary Live "HAYAPOP"」会場販売のオリジナルグッズ一覧が公開。会場での販売時には購入金額に応じた抽選会も実施される。グッズ、抽選会など各詳細は早見沙織公式サイトにて。

【HAYAPOPグッズ 販売アイテム】

・パンフレット(表紙＋本文44P／オールカラー) …… 4,500円

・ペンライト …… 3,500円

・Tシャツ M/XL …… 各4,000円

・アクリススタンド(全3種／ランダム封入販売) …… 各1,000円

・(早)ぬいぐるみ 10th ゴールドver. …… 5,000円

■「HAYAMI SAORI 10th Anniversary Live "HAYAPOP"」開催概要

開催日時：2025年9月21日(日) 会場16:30 / 開演17:30

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

チケット：ローチケにて抽選プレリク先行(2025/9/8(月)23:59まで)

【バンドメンバー】

Vocal：早見沙織

Guitar & Bandmaster：渡辺拓也

Bass：黒須克彦

Piano：白井アキト

Drums：小笠原拓海