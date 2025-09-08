阪神タイガース・石井大智を登録抹消…防御率0.18で球団無失点記録まであと…

8日のプロ野球公示で、阪神タイガースは石井大智投手を登録抹消した。
2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした翌日の抹消となる。
今季は51試合にリリーフ登板し、1勝、8セーブ、35ホールド、防御率0.18という驚異的な成績を残している。
石井投手は藤川球児監督が保持する球団連続無失点イニング記録にあと2/3回と迫っており、新記録達成への期待が高まっている。
今後、どこまで記録を伸ばせるか注目が集まる。
【関連記事】
【了】
8日のプロ野球公示で、阪神タイガースは石井大智投手を登録抹消した。
2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした翌日の抹消となる。
今季は51試合にリリーフ登板し、1勝、8セーブ、35ホールド、防御率0.18という驚異的な成績を残している。
石井投手は藤川球児監督が保持する球団連続無失点イニング記録にあと2/3回と迫っており、新記録達成への期待が高まっている。
今後、どこまで記録を伸ばせるか注目が集まる。
【関連記事】
【了】
本記事は「ベースボールチャンネル」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。