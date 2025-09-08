『原神』×スシローコラボに第2弾！ 9月10日から全国で開始、“観月の宴”がテーマに

HoYoverseは9月8日、提供中のオープンワールドゲーム『原神』においてスシローとのコラボ施策を9月10日から実施すると明らかにした。

“観月の宴”をテーマに設定したコラボレーション施策。コラボ限定ピックやカードなどが付くおすしをはじめとした商品が登場するほか、抽選でコラボ限定グッズが当たるSNSキャンペーンも実施予定。札幌山の手店（北海道）、秋葉原中央通り店（東京都）、栄店（愛知県）、福岡神松寺店（福岡県）、池袋駅東口店（東京都）、ミューザ川崎店（神奈川県）、難波アムザ店（大阪府）、道頓堀店（大阪府）の合計8店舗では『原神』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗が展開される。