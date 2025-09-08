西武・篠原響がプロ初登板！昨季ベストナイン・佐藤都志也から奪三振を記録

埼玉西武ライオンズの篠原響が7日、本拠地ベルーナドームで行われた千葉ロッテマリーンズ戦でプロ入り初登板。初回に佐藤都志也からプロ初奪三振をマークした。



2024年ドラフト会議で西武から5位指名を受け、福井工大福井高から入団した将来性抜群の右腕。ファームで15試合に登板し（13試合先発）8勝4敗、防御率2.17と結果を残し、一軍初登板の切符を手にした。







初回に1失点を喫し、なおも2死一、二塁の場面で6番の佐藤都志也を打席に迎えた。



6球目、アウトハイに137キロのカットボールを投じると、佐藤のバットが空を切った。



昨季にリーグ4位の打率.278をマークして、ベストナインにも輝いた好打者から堂々のプロ初三振を奪った。



篠原は5回途中まで投げ7安打4失点という内容。プロ初黒星も、この経験を糧に大きく育っていきたい。



西武は9安打を放ったものの2得点にとどまり、2－4でロッテに敗れた。









【動画】未来のエース候補、篠原響のプロ初奪三振がこれだ！

まだ18歳、ここからだ。



