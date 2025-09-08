大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、9月に入っても苦しい戦いが続いている。低迷脱出の兆しが今一つ見えてこない中、先発ローテーションの一角を担うタイラー・グラスノー投手にアクシデントが発生したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今季のグラスノーは4月末、右肩炎症を理由に故障者リスト（IL）入り。その後7月上旬に戦線復帰し、復帰後は日本時間8日時点までに9登板し防御率3.02を記録している。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督はグラスノーが背中の張りを抱えており、金曜の欠場することになったと明かした」としつつ、「（金曜日の）午後早くに、タイラーが背中の張りを訴えた。運試しをするようなことは避けたいので、背中の張りを考慮し、登板を来週初めまで数日延期しようと考えた」というロバーツ監督のコメントを紹介。

また、同監督は「選手を信頼しているという方が適切だろう。彼がプレーしたいと望んでいることを理解し、早い段階で先手を打てたと感じている。彼は怪我をしたり、そういう状態に陥ったわけではない。背中が張っているだけだ」と、今回の決断は予防措置だと強調しているという。

