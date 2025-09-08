フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催し、10月改編の方針を示した。

「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開

同局では、一連の問題を受けてコンテンツカンパニーへの転換を目指し、今年7月の組織改革後の最初の10月改編となる今回、「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開していく方針を示した。同局の清水賢治社長は今年6月、「フジテレビが変わったことを少しでも感じ取れるような番組を作りたい」と期待を示していたが、地上波のタイムテーブルは、連続ドラマ枠を除いてゴールデン・プライム帯(GP帯＝19～23時)で無改編となる。

このことについて、加藤正臣投資戦略センター室長は「コンテンツのタイトルが変わっていない部分もありますが、『for the NEXT』というテーマをもとに内容のリニューアルをしていきますので、少しずつでも“フジテレビのコンテンツが変わった”と思っていただけるようになっていくのではないかと思っています」と強調した。

また、CM出稿の激減により、4～6月の売上高が前年同期比54.1％減と半減し、営業損失217億1300万円を計上する中、同期間の番組制作費は前年同期比15億600万円減(9.4％減)にとどめたが、制作会社が加盟する全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)の福浦与一理事長(IVSテレビ制作社長)は今年7月、「10月以降は制作費がどれくらい減ってくるかというのは注視していかないといけない。おそらくこの環境を考えると下げざるを得ないのではないか」と懸念を示している。

これに対し、加藤室長は「視聴者に方々のニーズに合った番組を作るための適切な予算はいくらかということを、常に考えていきたいと思っています」と述べるにとどめた。

バラエティ×情報番組制作者コラボで「いろいろなシナジー」

7月10日付の大幅な組織改革で、バラエティ制作局を解体して情報制作局と統合し、「第2スタジオ」「第3スタジオ」というバラエティと情報番組の制作者が混在する組織を新設した。

今回の改編で、それがタイムテーブルに分かりやすく反映されてはいないが、加藤室長は「非常に大きな影響がすでに出ていると思っています。セクションが分かれていたことによって、コミュニケーションが不足していた部分がありますが、『めざましテレビ』とバラエティが同じ組織になったことで、いろいろなシナジーが生まれておりますので、いろいろなコラボレーションがいろんな形で起きています」と説明。

その一例として、情報番組『めざましテレビ』では、バラエティ番組『新しいカギ』とのコラボ企画が秋ごろから展開される予定となっている。