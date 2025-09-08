カーショー、ドジャース以外の全球団相手に登板！自身13度目となる2桁勝利…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのクレイトン・カーショーは7日（日本時間8日）、敵地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたボルチモア・オリオールズ戦に先発登板。これがキャリア初のオリオールズ戦登板となった。



今季ここまで9勝（2敗）をマークしているカーショー。7月に通算3000奪三振を達成したレジェンド左腕が、キャリア451試合目の登板にして初となるオリオールズ戦でも落ち着いた投球を展開した。







低めにボールを集め、コースの内外にも丹念に投げ分ける熟練のピッチング。ストレート、カーブ、スライダー、スプリットのすべてが勝負球になり、5回まで無失点に抑えた。



6回に2失点はしたものの、8つの三振を奪い、四球もわずかに1つ。先発の役割をしっかりと果たした。



ドジャースは5－2でオリオールズに勝利し、カーショーは今季10勝目。自身13度目となる2桁勝利を、記念すべき登板の日に飾った。











