兵庫県南西部、瀬戸内海に面した播磨(はりま)平野のほぼ中央に位置する姫路市(ひめじし)は、気候が温暖で、都会の便利さと自然の豊かさを併せ持つまち。

日本で初めて世界文化遺産に登録された姫路城だけでなく、紅葉が美しい池泉回遊式の日本庭園「姫路城西御屋敷跡庭園 好古園」や、映画「ラストサムライ」のロケ地となった書寫山圓教寺(書写山円教寺)などがあり、歴史と文化が薫るまちでもあります。

今回紹介するのは、姫路市の秋の風物詩「姫路城観月会」。中秋の名月と世界文化遺産「姫路城」をゆったりと堪能できるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、姫路市のイベント「姫路城観月会」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

中秋の名月と姫路城を楽しむ! 「姫路城観月会」について

姫路城観月会

・開催日時：令和7年10月6日(月)17時～21時 ※雨天の場合は10月7日(火)

・開催場所：姫路城三の丸広場

・アクセス：【公共交通機関】JR姫路駅・山陽姫路駅から徒歩20分／姫路駅北口から神姫バス乗車「大手門前」下車徒歩5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

今年で43回目の開催を迎える、世界文化遺産姫路城を活用したイベント「姫路城観月会」。

中秋の名月と世界文化遺産姫路城との美しいコラボレーションを眺めながら、筝曲の演奏などを楽しめるのが魅力! 秋の夜長の優雅なひとときを過ごすことができます。

3月に開催された「第40回 姫路城観桜会」では、桜と姫路城を楽しみながら姫路おでんや揚げかまぼこ、お花見菓子を味わったり、地酒やお茶を飲みながらお花見を満喫したりできたそうです。

「第43回 姫路城観月会」の詳細は、決定次第公式ホームページに掲載されるとのこと。

自治体からのメッセージ

中秋の名月と世界文化遺産姫路城とのベストマッチは一見の価値ありです。姫路城観月会会場にて、秋の夜長の優雅なひとときをご堪能ください。

姫路市のふるさと納税返礼品について

ネスカフェの独自の製法でつくられたコーヒー「ゴールドブレンド」、医学博士監修のプロ用シャンプー& トリートメントのセットを紹介します。どちらも姫路市の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

ネスカフェ ゴールドブレンド エコ& システムパック 55g×12個入

・提供事業者：ネスレ日本株式会社

・内容量：55g×12個入

・寄附金額：2万7,000円

ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」が醸し出す、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを楽しめます。

SBCP生ミネラル ヘアシャンプー& トリートメントセット 各400g

・提供事業者：STEP BONE CUT株式会社

・内容量：SBCP生ミネラルシャンプー＋400g、SBCP生ミネラルトリートメント＋400g 各1個

・寄附金額：4万9,000円

医学博士監修のもと作ったプロ用シャンプーとトリートメントのセットです。12種類の植物エキスが地肌の血行を促進し、老廃物のデトックス及び細胞の活性化が期待できるとのこと。

今回は兵庫県姫路市のイベント「姫路城観月会」と、人気の返礼品を紹介しました。中秋の名月と姫路城の美しいコラボレーションを眺めながら、優雅で贅沢なひとときを過ごすことができるイベントです。詳細は決定次第公式ホームページに公開されるそうなので、気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者