阪神タイガースの藤川球児監督、優勝監督インタビューで世界へアピール！…

阪神タイガースは7日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に2-0で勝利し、2023年以来となる2年ぶり、通算7度目のセ・リーグ優勝を決めた。藤川球児監督は優勝監督インタビューで「3月にはドジャースとカブスも倒しました」と発言し、阪神ファンを沸かせた。







試合は2回、5番打者・大山悠輔選手の左二塁打と6番打者・木浪聖也選手の右前打で無死一、三塁の好機を作り、7番打者・髙寺望夢選手が左犠飛で先制。



阪神先発の才木浩人投手は危険球退場となるアクシデントに見舞われたが、後続の投手が無失点リレーでつなぎ、最後は守護神・岩崎優投手が3人で締めて優勝を決めた。



この優勝により、NPB最速記録である9月8日での優勝と、球団最速優勝記録の9月14日も塗り替えられ、藤川球児監督の手腕を証明。



藤川監督は優勝監督インタビューで「3月にはドジャースとカブスも倒しました。皆様、阪神タイガースファンというのは、いま最も日本で熱いファンというのは、もう私が生まれる前からですけれど、これから100周年に向けて、まだ10年ありますけど、ぜひタイガースの伝統を今後に引き続き、つなげていただいて、世界に誇れる阪神タイガースにしていきましょう！」と熱くスピーチした。



ペナントレース開幕前の3月15日、シカゴ・カブス戦では3-0、16日のロサンゼルス・ドジャース戦でも3-0で圧勝した勢いそのままに、阪神はセントラルリーグを最速で制した。









【動画】カブス・ドジャースにも勝った！藤川球児監督、ユーモアたっぷりのインタビューがこれだ！

