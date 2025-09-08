オランダ代表FWメンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）が、同代表の最多得点記録を更新した。FIFA（国際サッカー連盟）の公式サイトが伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選が7日に行われ、オランダ代表はリトアニア代表と対戦。11分にデパイが先制点を決めると、33分にはクインテン・ティンバーが追加点をマーク。その後、前半のうちに2点差を追いつかれたものの、63分にデパイが頭で勝ち越しゴールを挙げ、3－2で勝利を収めた。

試合開始前の時点ですでにオランダ代表通算50得点を挙げ、ロビン・ファン・ペルシ氏の持つ同代表歴代最多記録に並んでいたデパイは、通算104試合目の出場で52得点に伸ばし、同代表の最多得点記録を更新することに成功した。

オランダ代表の歴代通算得点ランキングは以下の通り。

1位 メンフィス・デパイ（52ゴール／104試合）

2位 ロビン・ファン・ペルシ（50ゴール／102試合）

3位 クラース・ヤン・フンテラール（42ゴール／76試合）

4位 パトリック・クライファート（40ゴール／79試合）

5位 デニス・ベルカンプ（37ゴール／79試合）

5位 アリエン・ロッベン（37ゴール／96試合）

7位 ファース・ヴィルケス（35ゴール／38試合）

8位 ルート・ファン・ニステルローイ（35ゴール／70試合）

9位 アベ・レンストラ（33ゴール／47試合）

9位 ヨハン・クライフ（33ゴール／48試合）