アビスパ福岡は8日、2027シーズンの新戦力として神奈川大学のMF前田快の加入が内定したことを発表した。

2004年7月1日生まれで現在21歳の前田は、身長178センチメートルのMF。京都府出身で、京都サンガJrユースや大手前高松高校を経て、現在は神奈川大学サッカー部に所属している。

2027シーズンの加入が内定した前田は福岡のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「2027シーズンより、アビスパ福岡に加入する事になりました神奈川大学の前田快です。大学卒業までは、大学生活との両立となりますが、幼い頃からの夢だったプロサッカー選手としての第一歩を、この素晴らしいクラブで踏み出せることを心から嬉しく思います」

「これまで支えてくださった指導者の方々、チームメイト、家族、そして応援してくださるすべての方々に深く感謝いたします。両親からの教えでもある『お陰様の精神』を忘れずに感謝の気持ちを持ってプレーで体現していきます」

「日々の積み重ねを大切にし、観てくださる皆さんの心を動かせるようなプレーをお見せできるよう努力していきます。アビスパ福岡に関わる全ての皆様、応援のほどよろしくお願いいたします！」