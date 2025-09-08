オリオールズ・菅野智之、4回途中で負傷降板…大谷翔平の2発含む4失点で8敗…

メジャーリーグ 最新情報
ボルチモア・オリオールズの菅野智之は7日（日本時間8日）、本拠地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に先発登板。4回に相手打者の打球を右足に受け、途中降板した。
オリオールズ先発の菅野は初回、1番・大谷翔平の第47号先頭打者本塁打で先制を許すと、3回には大谷・ムーキー・ベッツの2者連続アーチを浴びて3失点。
なんとか立ち直りたい4回のマウンド。しかし、安打と盗塁で無死二塁とされ、打席には7番のキム・ヘソン。
2球目のスライダーをキムが投手方向にはじき返した。打球はライナーとなって菅野の右足つま先付近にワンバウンドで当たり、投手強襲の安打となった。
菅野はここで降板となり、3回67球を投げ、3本の本塁打を含む4失点。防御率は4.57となり、今季8敗目（10勝）を喫した。
2試合連続サヨナラ勝ちを飾っていたオリオールズだったが、この試合は2－5でドジャースに敗れた。
【動画】つま先に痛烈な打球が……実際のシーンがこちら
ABEMA MLBの公式Xより
[速報]菅野智之 ピッチャー返しが右足直撃し負傷交代
