オリオールズ・菅野智之、4回途中で負傷降板…大谷翔平の2発含む4失点で8敗…

ボルチモア・オリオールズの菅野智之は7日（日本時間8日）、本拠地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたロサンゼルス・ドジャース戦に先発登板。4回に相手打者の打球を右足に受け、途中降板した。



オリオールズ先発の菅野は初回、1番・大谷翔平の第47号先頭打者本塁打で先制を許すと、3回には大谷・ムーキー・ベッツの2者連続アーチを浴びて3失点。



なんとか立ち直りたい4回のマウンド。しかし、安打と盗塁で無死二塁とされ、打席には7番のキム・ヘソン。



2球目のスライダーをキムが投手方向にはじき返した。打球はライナーとなって菅野の右足つま先付近にワンバウンドで当たり、投手強襲の安打となった。



菅野はここで降板となり、3回67球を投げ、3本の本塁打を含む4失点。防御率は4.57となり、今季8敗目（10勝）を喫した。







2試合連続サヨナラ勝ちを飾っていたオリオールズだったが、この試合は2－5でドジャースに敗れた。











【動画】つま先に痛烈な打球が……実際のシーンがこちら

ABEMA MLBの公式Xより











