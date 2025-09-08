阪神タイガース、NPB最速記録でリーグ優勝！甲子園の夜空の下で藤川球児監…

阪神タイガースは7日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に2-0で勝利し、2023年以来となる2年ぶり、通算7度目のセ・リーグ優勝を決めた。藤川球児監督は360度阪神ファンに囲まれながら、5回宙を舞った。







試合は2回、5番打者・大山悠輔選手の左二塁打や6番打者・木浪聖也選手の右前打で無死一、三塁の好機を作り、7番打者・髙寺望夢選手が左犠飛で先制点を挙げた。



6回には8番打者・坂本誠志郎選手が右二塁打で出塁した後、二ゴロの間に三塁へ進塁。続く1番打者・近本光司選手が中犠飛を打ち上げ、2点目を挙げた。



阪神先発の才木浩人投手は危険球退場となるアクシデントに見舞われたが、2番手・湯浅京投手が1回無失点の好投で4勝目を挙げた。その後も無失点リレーでつなぎ、守護神・岩崎優投手が3人で打者を抑えて優勝を決めた。



この優勝により、NPB最速記録の9月8日での優勝と、球団最速優勝記録の9月14日も塗り替えた。藤川球児監督は就任1年目でチームを見事に優勝に導き、「トラの黄金時代」を予感させる強さを示した。









【動画】阪神が2年ぶり7度目のリーグ優勝！藤川球児監督が5回宙に舞った場面がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











360度からの大声援



地鳴りを背に受け

藤川球児監督が宙を舞う



⚾プロ野球(2025/9/7)

🆚阪神×広島

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】