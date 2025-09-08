ドジャース・ベッツ、今季16号本塁打をかっ飛ばす！大谷翔平に続いて2者連…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツは7日（日本時間8日）、敵地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたボルチモア・オリオールズ戦に「2番・遊撃」で先発出場。3回の第2打席に今季16号本塁打を放った。



オリオールズの先発は、メジャー1年目ながら10勝をあげている菅野智之。初回、ドジャースは大谷の今季12本目の先頭打者弾となる第47号で1点を先制する。







迎えた3回も大谷の2打席連続となる48号が飛び出し、2－0とリードを広げたドジャース。興奮冷めやらぬ中、続く2番のベッツが無死走者なしで右打席に入った。



菅野が投じた3球目。インコース149キロの高速シンカーをベッツが踏み込みながら強烈なスイングで打ち返した。



打球はものすごい勢いで左翼スタンドへ一直線に飛び、これがベッツの今季16号。大谷に続く2者連続の圧巻アーチとなった。



ベッツはこの日、5打数2安打2打点と活躍。チームも5－2でオリオールズを破っている。









【動画】高速シンカーを彼方へ、ベッツの今季16号がこれだ！

ABEMA MLBの公式Xより











