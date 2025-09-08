Mrs. GREEN APPLE大森元貴「いじっとるなぁ～！」朝ドラ『あんぱん』の“いせたくや役”をいじるメンバーにツッコみ







9月1日（月）の放送では、大森が“いせたくや役”出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」について語り合いました。









大森：いじっとるなぁ～！ いせたくやをいじってるのよ（笑）!!



若井：（いせたくやのセリフっぽく？）「あっ！ 喋りすぎちゃいましたよねっ!? すみません！」



大森：お前さ、まだ観てないだろ！ 19週（笑）！



若井・藤澤：（笑）。



大森：俺、知ってるんだよ！ お前が4週で止まってるの!!



若井：おいおいおいおい！（笑）。



大森：だって、「あんぱん」のスタッフさんたちに「今4週までいきました！ 5週がどうなるのか楽しみです！」って、まだ5週が放送されていない熱量で話していましたけど……NHKプラスで観られるんですよ（笑）？



若井：えっ！ 観れるの!? ずるいよ～！ 俺も観たいよ!!



大森：観られるのよ!!



藤澤：追っかけで観られるっていうね！



若井：あ、そうなんだ！ 観ます、観ます!!









＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

