Mrs. GREEN APPLE大森元貴「いじっとるなぁ～！」朝ドラ『あんぱん』の“いせたくや役”をいじるメンバーにツッコみ

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
9月1日（月）の放送では、大森が“いせたくや役”出演するNHK連続テレビ小説「あんぱん」について語り合いました。
大森：いじっとるなぁ～！ いせたくやをいじってるのよ（笑）!!
若井：（いせたくやのセリフっぽく？）「あっ！ 喋りすぎちゃいましたよねっ!? すみません！」
大森：お前さ、まだ観てないだろ！ 19週（笑）！
若井・藤澤：（笑）。
大森：俺、知ってるんだよ！ お前が4週で止まってるの!!
若井：おいおいおいおい！（笑）。
大森：だって、「あんぱん」のスタッフさんたちに「今4週までいきました！ 5週がどうなるのか楽しみです！」って、まだ5週が放送されていない熱量で話していましたけど……NHKプラスで観られるんですよ（笑）？
若井：えっ！ 観れるの!? ずるいよ～！ 俺も観たいよ!!
大森：観られるのよ!!
藤澤：追っかけで観られるっていうね！
若井：あ、そうなんだ！ 観ます、観ます!!
