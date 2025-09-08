阪神タイガース、両リーグ史上最速で2年ぶり7度目のリーグ優勝！藤川監督…

阪神タイガースは7日、本拠地・阪神甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に2-0で勝利し、2023年以来となる2年ぶり、通算7度目のセ・リーグ優勝を決めた。







試合は2回、先頭の5番打者・大山悠輔選手が左二塁打で出塁。続く6番打者・木浪聖也選手の右前打で無死一、三塁の好機を作ると、7番打者・髙寺望夢選手が2球目のチェンジアップを捉え、左犠飛で先制点を挙げた。



さらに6回、8番打者・坂本誠志郎選手が右二塁打で出塁。代打・糸原健斗選手の二ゴロの間に1死三塁の好機を作り、続く1番打者・近本光司選手が5球目のフォークを捉え、中犠飛で2点目を挙げた。



一方、5回には才木浩人投手が先頭打者に頭部死球を与えて危険球退場となるアクシデントがあったが、5投手でつないだ守備陣は最後まで崩れず、守護神・岩崎優投手が3人で打者を抑え、優勝を決めた。



これにより、NPB最速記録の9月8日での優勝を更新するとともに、球団最速優勝記録の9月14日も塗り替えた。藤川球児監督は就任1年目でチームを優勝に導き、見事な手腕を披露した形となった。









【動画】阪神が史上最速で優勝！歴史を塗り替えたラスト一球がこれだ！

