9月10日（水）日本時間8時37分〜、日本代表はアメリカ代表と対戦する。会場はアメリカのLower.comフィールド。この一戦はNHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。

アメリカ代表との対戦は今回が4回目。通算対戦成績は2勝0分け1敗となっている。

1993年3月14日：キリンカップサッカー1993

日本 3-1 アメリカ

【メンバー】GK前川和也：DF堀池巧、勝矢寿延、井原正巳、都並敏史：MF森保一、吉田光範、北澤豪、福田正博：FW高木琢也、三浦知良

【得点者】三浦知良×2、オウンゴール

2006年2月10日：国際親善試合

日本 2-3 アメリカ

【メンバー】GK川口能活：DF田中誠、宮本恒靖、中澤佑二：MF遠藤保仁、小笠原満男、三都主アレサンドロ、福西崇史、小野伸二、加地亮：FW久保竜彦

【得点者】巻誠一郎、中澤佑二

2022年9月23日：キリンカップサッカー2022

日本 2-0 アメリカ

【メンバー】GK権田修一：DF冨安健洋、酒井宏樹、中山雄太、吉田麻也：MF遠藤航、久保建英、守田英正、伊東純也、鎌田大地：FW前田大然

【得点者】鎌田大地、三笘薫