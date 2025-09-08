大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、敵地オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズで行われたボルチモア・オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席に、2打席連続となる第48号本塁打を放った。



オリオールズの先発は、メジャー1年目ながら10勝をあげている菅野智之。初回、ドジャースは大谷の今季12本目の先頭打者弾となる第47号で1点を先制する。







そのまま1－0とドジャースリードで迎えた3回、この回先頭の大谷が左打席に入った。



アウトハイに2球スプリットを続けた後の3球目。菅野が投じたインコースのストレートを完璧なスイングで捉えると、打球は高々と舞い上がり右中間スタンドに消えていった。



2打席連続となる今季48号で、2－0とリードを広げることに成功。大谷が先制と追撃のアーチを菅野に浴びせたかたちとなった。



大谷はこの日、2本の本塁打と3つの四球という内容で全打席出塁の大活躍。チームも5－2でオリオールズに勝利した。









【動画】152キロを完璧に仕留める、大谷の今季48号がこれだ！

MLBの公式Xより











Shohei Ohtani AGAIN!



2 homers today, 48 this season 🤩

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】