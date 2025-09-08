今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）～9月14日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）～9月14日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、家族とゆっくりできるなど心が落ち着ける時間ができそうです。これまでの出来事を振り返って、改めて何か感じる場合もあるでしょう。未来に向けてポジティブな行動をとっていけるようです。恋愛は、相手に思いっきりワガママを言ってみたくなりそう。あなたに試されていることに気づいて、相手が受け入れてくれるかも!?交友関係において変化が訪れそうですが、抗わずに受け入れるようにしましょう。相手の話をよく聞いてあげると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。