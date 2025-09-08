大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ここまで長期離脱が続いている選手がいる。リリーフ右腕のカイル・ハート投手もその1人だが、デーブ・ロバーツ監督は状態が整うようなら、ブルペンの戦力として復帰させることに躊躇はないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ハートは昨季7月に受けたトミージョン手術の影響で長期離脱しているが、日本時間3日から3Aでのリハビリ登板を開始。同戦は1回1失点、被安打1、四球1という投球内容だった。

同メディアは「ロバーツ監督は、ハートがレギュラーシーズンの終わりまでにチームに復帰できるかとの質問に対し『そうだね、もし彼の調子がこのまま続けばどうなるか分からないよ。選択肢を残しておく、生き続けさせることこそがまさに計画だ』と語った」と言及。

続けて、「同監督は、ハートが過去13か月間の欠場を経て進歩した姿を見て興奮してもいる。『彼は素晴らしいよ。エメ（・シーハン投手）も今年は活躍が目覚ましい。エバン・フィリップス投手もそうだし、他の選手たちも頑張っている。チームから孤立した状態になった後で、再び混ざり合うことは、彼らにとって良いことだ』と述べている」と記している。

