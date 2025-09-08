大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は7日（日本時間8日）、敵地ボルチモア・オリオールズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。オリオールズの菅野智之投手から2打席連発となる本塁打を放ち、5-2の勝利に貢献した。米メディア『クラッチ・ポインツ』のアブドゥラ・イムラン記者が言及した。

大谷はこの日、初回の第1打席で菅野の2球目を捉え、中堅スタンドに運ぶ今季第47号のソロ本塁打を放った。この今季12本目の先頭打者本塁打により、大谷はムーキー・ベッツ内野手が2023年に樹立したドジャースのシーズン最多先頭打者本塁打記録に並んだ。







続く3回の第2打席でも、菅野の3球目を再び中堅スタンドへ運ぶ2打席連発の今季第48号ソロ本塁打を放った。さらに、続くベッツもソロ本塁打を放ち、ドジャースはこの試合に5-2の勝利を収め、連敗を5で止めた。



大谷の先頭打者本塁打についてイムラン氏は「この一発はドジャースに早い段階でリードをもたらしただけでなく、大谷をシーズン最多先頭打者本塁打記録でMLB史上3位タイに押し上げた。現在、大谷はカイル・シュワーバー外野手とアルフォンソ・ソリアーノ氏に次ぐ記録を保持している」と言及した。











【動画】大谷翔平、菅野智之から放った2打席連続ホームランがこれだ！

