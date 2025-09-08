女スパイに「芸能界にスパイはいる?」と質問すると…その回答をガクテンソク奥田が明かす

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日に配信された。

「芸能界にスパイはいる?」

奥田修二(ガクテンソク)は、日本の女スパイに聞いた闇の真相を披露。素性を公表しない約束で会った女スパイを名乗る女性から、リアルな諜報活動の数々を聞き出した。

フリーランスで活動し、語学も堪能だというその女性は、「アメリカのライバル会社へ技術を盗みに行く」「役員を失脚させるため情報漏洩を仕掛ける」などの任務を実際に行っていたそう。「基本、資料は頭で覚える」「スマホではなく(ハッキングなどのリスクが少ない)デジカメを使うし、お酒で酔わせて情報を引き出すことも」などと具体的な手法も詳細に語られ、スタジオからは「そんなのもあるんだ」「すご……」「まじでスパイやん!」と驚きの声があがる。

さらに、奥田からの「芸能界にスパイはいる?」という禁断の質問には、「そういうパーティーでお会いした方で、挙動からいうと……」と実際に名前があがったと報告。そして、奥田は「ただ、その本人が気づいているかどうかはわからないと言っていた」と自覚なく“スパイ的”な動きをしている可能性もあると話した。

最後に「今日のはまだ、言える範囲の話をしただけ」「『あの事件って…』と聞いたら、ここでは言えないような真相も全部知ってた。だから俺は本物だと信じた」と語った奥田に、粗品は「めっちゃしてるやん、ドーピング!」と興奮交じりにツッコミを入れていた。