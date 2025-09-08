ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#2が、6日に配信された。

  • 『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

    『ドーピングトーキング』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

「芸能界にスパイはいる?」

奥田修二(ガクテンソク)は、日本の女スパイに聞いた闇の真相を披露。素性を公表しない約束で会った女スパイを名乗る女性から、リアルな諜報活動の数々を聞き出した。

フリーランスで活動し、語学も堪能だというその女性は、「アメリカのライバル会社へ技術を盗みに行く」「役員を失脚させるため情報漏洩を仕掛ける」などの任務を実際に行っていたそう。「基本、資料は頭で覚える」「スマホではなく(ハッキングなどのリスクが少ない)デジカメを使うし、お酒で酔わせて情報を引き出すことも」などと具体的な手法も詳細に語られ、スタジオからは「そんなのもあるんだ」「すご……」「まじでスパイやん!」と驚きの声があがる。

さらに、奥田からの「芸能界にスパイはいる?」という禁断の質問には、「そういうパーティーでお会いした方で、挙動からいうと……」と実際に名前があがったと報告。そして、奥田は「ただ、その本人が気づいているかどうかはわからないと言っていた」と自覚なく“スパイ的”な動きをしている可能性もあると話した。

最後に「今日のはまだ、言える範囲の話をしただけ」「『あの事件って…』と聞いたら、ここでは言えないような真相も全部知ってた。だから俺は本物だと信じた」と語った奥田に、粗品は「めっちゃしてるやん、ドーピング!」と興奮交じりにツッコミを入れていた。

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

「ツッコミとして素人」「お利口なだけ」…過激な批評で話題呼んだ天野川怜子をひつじねいり松村が調査
女スパイに「芸能界にスパイはいる?」と質問すると…その回答をガクテンソク奥田が明かす
浜田ブリトニー、霊感商法にだまされて使った“驚きの金額”「8年間で…」
アンミカ、“「君が一番好き」と言ってはいけない理由”を力説「御法度!」
テレビ屋の声 第99回 ABEMA古賀吉彦第二制作局長、目指すは「日本一バラエティを面白くやってんぞ!」 一線級クリエイターとのタッグでさらなる拡張へ
“芸人コンサル”天野川怜子の実態にひつじねいり松村が迫る　『ドーピングトーキング』
アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」
大物ハリウッド俳優の日本人妻に世界初密着も　大反響を呼んだ番組『ダマってられない女たち』のシーズン2が本日スタート
ギャラ飲み女性、月額80万の契約も…その“収入事情”に紅しょうが稲田も驚き
結婚して価値観は変わった?　山本舞香の力強い回答に感動の声「素敵!」「めっちゃいい言葉」
チェ・ホンマン、「対人恐怖症で山籠り」記事の真相　谷拓哉が本人に直撃
柴咲コウ、5年ぶりのドラマ主演で川口春奈と初共演「すごくやりやすかったです」
関連画像をもっと見る