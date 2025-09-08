福島県中通り地方の阿武隈(あぶくま)高原に位置する田村市(たむらし)は、美しい青空と緑豊かな自然に恵まれ、平安時代の武将「坂上田村麻呂」の伝説が多く残る、歴史と文化の薫る高原都市。

豊かな自然環境を活かした観光施設が整備され、四季折々に開催されるさまざまな祭りやイベントは、歴史・文化とともにまちの魅力となっています。

今回紹介するのは、田村市にある東洋一とも称される規模の大鍾乳洞「あぶくま洞」。子どもから大人まで楽しめるコースなど、観光・学習・冒険を兼ね備えた体験型スポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、田村市の観光スポット「あぶくま洞」と、人気の返礼品について詳しく調べてみました!

はるかな時間が創りあげた幻想美の世界! 「あぶくま洞」について

あぶくま洞

・ 福島県田村市滝根町菅谷東釜山1

・アクセス：【車】小野ICから約15分

【JR】JR神俣駅からタクシーで約5分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

全長4,218.3m、公開部600mの洞内に、多種多様な鍾乳石が数多くある日本有数の鍾乳洞「あぶくま洞」。したたり落ちる地下水が自らの溶食作用によって創りあげるさまざまな造形美は、それぞれに名前が付けられ、訪れる人を魅了してくれます。

公開部では最大のホール「滝根御殿」、日本の鍾乳洞で初めて舞台演出用の調光システムが導入された「月の世界」など見どころがいっぱい! 一滴の地下水が織りなす大自然のアートを楽しめます。

多彩な鍾乳石を鑑賞できる通常コースに加えて、狭い所をかがんで進んだり、丸太のはしごや飛び石を渡ったりと冒険気分を味わえる探検コースもあり、子どもから大人まで楽しめるのも特徴です。

また、やまと豚や福うなぎなど地域ならではの味を存分に堪能できる、地元食材を使ったレストランが併設されているほか、「山ぶどう」や「じゅうねん(えごま)」などの名産品を使ったご当地ソフトクリームも味わえます。

「あぶくま洞ラベンダー園」の開園や「あぶくま洞秋まつり」といった季節ごとのイベントも開催されるなど、多彩に楽しめるスポットです。

自治体からのメッセージ

あぶくま洞は観光だけでなく、学びや家族の思い出作りにも最適な場所で、地域の豊かな自然資源に触れることで、新しい一面に出会えるきっかけにもなります。自然が織りなす神秘を体感できる、福島・田村市ならではの魅力を知ってもらえたら幸いです。

田村市のふるさと納税返礼品について

「あぶくま洞」を探検コースで楽しめる入洞券を紹介します。

あぶくま洞 探検コース付き入洞引換券 ペアチケット

・提供事業者：一般財団法人田村市滝根観光振興公社

・福島県田村市滝根町神俣字関場118番地

・内容量：あぶくま洞 探検コース付き入洞引換券 大人用2枚

・寄附金額：1万2,000円

冒険気分で大人も子どもも楽しめる「探検コース」が付いた入洞券です。地域の自然と観光資源を体感できる、魅力的な体験を味わえます。

今回は福島県田村市の観光スポット「あぶくま洞」と、返礼品を紹介しました。自然が創り上げた多種多様な鍾乳石を楽しめる鍾乳洞です。一般コースのほか、探検気分を味わえる探検コースも用意されており、家族みんなで楽しめます。レストランでは地元ならではの味覚が堪能できるのもうれしいです。気になった人は、一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者