9月に入り、暑さの中にも少しずつ秋の気配が感じられるようになりました。この時期に気をつけたいのが、季節や環境の変化によって引き起こされる一時的な心身の不調、いわゆる「9月病」です。

きちんと食事を摂るなど生活のリズムを整え、元気に乗り切っていきたいもの。身近にあって利用できるコンビニにも、さまざまな新商品が登場していますよ。

2025年9月の新商品5選まとめ(9月9日〜9月15日)

ファミリーマート2025年9月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。食物繊維が摂れる海老とブロッコリーのロールパン、国産鶏むね肉使用の鶏天うどん、ボリューム感のあるチキンステーキのサラダ、山椒香る欧風カレーソースが入った中華まんなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「食物繊維が摂れる！海老とブロッコリーロール」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

食物繊維が摂れるロールパン。海老とブロッコリー、枝豆入りのたまごサラダを組み合わせています。

「国産鶏むね肉使用 鶏天うどん」(646円)

価格 : 646円

発売地域：東北、関東、東海、関西、中国・四国

国産鶏むね肉を使った鶏天うどん。だしのきいたつゆに、コシのあるうどんを合わせ、具材として、ほど良い噛みごたえが特徴の鶏天と、わかめ、青ねぎをトッピングしました。

「醤油ダレで食べるチキンステーキのサラダ」(478円)

価格 : 478円

発売地域：関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

チキンステーキとマッシュポテト、野菜を合わせたボリューム感あるサラダ。チキンステーキにかけた醤油ダレで味わいます。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「極旨 黒豚まんカレー」(240円)

価格 : 240円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

22種の香辛料を合わせた山椒香る欧風カレーソースが入った中華まん。黒豚の旨み・甘みとカレーの味わい、どちらも楽しめる3重タイプ(生地、国産黒豚と玉ねぎ、カレーソース)に仕立てました。

「とろける食感ぎゅっとみかん」(205円)

価格 : 205円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

和歌山県産有田みかんの果汁を67%使用したアイスバー。有田みかんの最大の特徴である、ぎゅっと濃縮した甘みとさわやかな酸味を最大限に生かした濃厚なみかん果汁層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てです。

まとめ

9月9日発売の新商品は、海老とブロッコリー、枝豆入りのたまごサラダを組み合わせた「食物繊維が摂れる！海老とブロッコリーロール」、ほど良い噛みごたえが特徴の鶏天が楽しめる「国産鶏むね肉使用 鶏天うどん」、チキンステーキにかけた醤油ダレで味わう「醤油ダレで食べるチキンステーキのサラダ」など、本格的な仕立てのメニューが登場。

また残暑の厳しいなかクールに楽しめる、和歌山県産有田みかんの果汁67%使用の「とろける食感ぎゅっとみかん」や、これからの季節に嬉しい「極旨 黒豚まんカレー」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用