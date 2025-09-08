FIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの第2節が7日に行われ、トルコ代表とスペイン代表が対戦した。

今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25のファイナルズを準優勝で終えたスペイン代表。4日に行われた欧州予選の初戦ではブルガリア代表を3－0で下し、13大会連続のワールドカップ出場に向け順調なスタートを切った。“ラ・ロハ”を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、敵地に乗り込むトルコ代表と一戦でラミン・ヤマルやミケル・オヤルサバルなどを先発に起用している。

試合は開始早々の6分にスコアが動く。立ち上がりからスペイン代表が攻勢を強め、敵陣左サイドでボールを持ったマルク・ククレジャがライン際のニコ・ウィリアムズに配球。中に運びながら横パスを出すと、ボールを受けたペドリがバイタルエリアで鋭いキックフェイントを披露する。マーカーのタイミングを外して右足を振り、鮮やかなコントロールショットがゴールイン。スペイン代表が先制に成功した。

さらに22分、ククレジャがペドリとのパス交換で敵陣左サイドを突破。ワンツーからペナルティエリア内に折り返しを入れると、N・ウィリアムズがワンタッチで手前のオヤルサバルに繋ぐ。連続したダイレクトパスでゴール正面のミケル・メリーノにボールを送り、左足で丁寧にシュート。テンポの良い攻撃でネットを揺らし、スペイン代表が追加点をマークした。

そんななか、44分にアクシデントが発生。左の股関節を痛めたN・ウィリアムズがピッチに座り込み、フェラン・トーレスとの交代を余儀なくされてしまう。それでも直後の前半アディショナルタイムにスペイン代表がトルコ代表を突き放す。ワンタッチを織り交ぜながら左サイドを素早く攻略し、ボックス内に侵入したペドリがマイナスの折り返しを供給。最後はM・メリーノがゴールに流し込んで3点目を挙げた。

後半もスペイン代表の勢いは止まらない。53分に相手のクロスを自陣ボックス内で跳ね返し、宙高く浮いたボールをフェランが競り勝ったことでカウンターに移行。こぼれ球を拾ったペドリがピッチ中央を持ち運ぶと、右脇を駆け上がるヤマルにパスを送る。数的有利の局面でフェランが背後を回り、ラストパスをダイレクトで一振り。ニアを射抜いてリードを4点に広げた。

58分には右サイドでのボール奪取からスペイン代表のロングカウンターが炸裂。マルティン・スビメンディが右サイドのヤマルに展開し、複数の相手選手を引きつけながら中央のM・メリーノにパス。フリーの状態でミドルシュートを狙うと、左足から放たれたコントロールショットがゴールマウスに吸い込まれる。M・メリーノによる圧巻のハットトリックでスペイン代表が5点目を決めた。

その後、63分にはペドリも“ドブレーテ”を達成。結局、そのまま試合は6－0で終了し、スペイン代表が大勝を収めた。次節は来月11日に行われ、トルコ代表はアウェイでブルガリア代表と対戦。スペイン代表はホームでジョージア代表と対戦する。

【スコア】

トルコ代表 0－6 スペイン代表

【得点者】

0－1 6分 ペドリ（スペイン代表）

0－2 22分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）

0－3 45＋1分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）

0－4 53分 フェラン・トーレス（スペイン代表）

0－5 58分 ミケル・メリーノ（スペイン代表）

0－6 63分 ペドリ（スペイン代表）



【動画】スペイン代表の華麗すぎる追加点！



