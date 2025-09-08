横浜で誕生し、今年で創業115周年を迎えた有隣堂。そんな有隣堂の社長が、お祝いの一環としてなぜか富士山の登山にチャレンジ!? 公式YouTubeチャンネル「有隣堂しか知らない世界」(@Yurindo_YouTube)が投稿した動画が、大きな話題を呼んでいます。

番組MCのミミズク・R.B.ブッコローに加え、有隣堂社員の阿部さんと渡邉さんがスタジオで見守るなか、画面に登場した人物は、有隣堂代表取締役・社長執行役員の松信健太郎さん。

先日、有隣堂115周年を記念したパーティーが行われたそう。普通なら社長の挨拶をするものですが、「ただ挨拶するだけでは面白くないだろうっ」と松信社長自ら言い出し、なぜか富士山の山頂でご来光を背に挨拶する映像を収録。

今回の動画は、取引先の方々を招待した記念パーティー会場で実際に上映された挨拶映像とのこと。そのため、冒頭から視聴者への挨拶を欠かしません。ただし背景は静岡県富士宮市の富士山五合目。しかもだいぶ曇っています。「皆さんとご来光を望みながらお祝いをさせていただきたいと思い上っています」と松信社長。52歳の松信社長、そもそも富士山を登頂できるのか? そしてご来光をバックに挨拶はできるのか……?

さっそく疲労がみえる社長

登山中も動画を見ている人への気配りを忘れず、さすが社長! と思っていたら、序盤からさっそく「死ぬっ……」との声が。は、早くないっ!?

ブッコローによる辛口コメントも

パラパラと雨が降ってくると、ブッコローによる「書店業界と一緒ですよ…」という辛口なコメントも。雨が強まり、社長や同行者の方々が焦る様子がみられます。果たして社長は、富士山を登り切ることができるのか!?

思わず言葉が出る社長

早くも疲労が感じられるものの、「こういう時は笑顔だ」と自らを鼓舞するように話す社長。

社員の渡邉さんによる鋭いツッコミ

「笑顔……笑顔…」と唱えていたと思ったら、まさかの「クソ…」と口から漏れ、山小屋に着くと今度は「死ぬ…死ぬ…」との声が。「大丈夫?」と有隣堂のボスが頑張る姿を心配&応援しつ、「死ぬとクソしか言ってない」と鋭いツッコミを入れたくなる渡邉さんにも共感できます。

途中、ウエストをゆるめたズボンがずり落ちてくるといった苦難も乗り越えながら、なんとか9合目の山小屋に到着。午後7時には就寝し、翌朝の起床は午前2時です。

ブッコローからツッコミを受けた社長の寝姿

寝姿に対して「誰かに拘束されてたんじゃない…?」とブッコローからのツッコミを受けつつ、険しい道を上り、ついに午前4時、富士山頂上に到着!!果たして、おめでたいご来光は見れるのか……!?

山頂にたどり着いた社長

午前4時30分、まもなく日の出。しかし結果は、どんよりともやがかかって太陽が隠れる残念なものに。

哀愁漂う社長

「有隣堂は1909年、横浜・伊勢崎町に誕生し、今年で115年目を迎えました。皆様に支えられてやってこれたと思います」と、社長はその風景をバックに、パーティーに参加したお取引先の方や、お客様に対するお礼の言葉や挨拶を精一杯話します。結構、悲しそう……。

松信社長は「Stay unique」、他の会社と違うことをやろうと言い続けてきたそうで、今回の富士山登頂もその一環……しかしこの逆境を「有隣堂が持っていれば、きれいなご来光が出て皆さんと幸せのおすそ分けができたのですが、まだまだ頑張れということだと思います」と機転を利かせる社長。さすが……!

ブッコローの総括

動画を見終わった後、不思議な要素が盛りだくさんの内容に対し、ブッコローからは「混沌とした今の書店業界を表しているというかね…」とのコメントが。ちなみに動画の最後には来年はスタジオの3名で富士山に登る提案がされ、困惑した渡邉さんも面白い……。

思わぬ提案に困惑した様子の渡邉さん

動画のコメント欄には「ゲラゲラ笑いながら視聴しましたが、登り切ったことを考えるとやはりスゴイし感動する」「大好きな有隣堂のボスがこのような方で、ますます大好きになりました」「実家に帰省したら必ず有隣堂さんで買い物するようにします」と、今回の映像に対する感動や応援の思いを伝える声が多数寄せられています。

このほかにも有隣堂の公式YouTubeチャンネルでは、下敷きの特集や1日20時間働く作家さんの取材など、個性あふれる内容の動画が投稿されています。この動画に心をつかまれた方は、ぜひ他の動画もチェックしてみてはいかがでしょうか?