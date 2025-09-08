【9月9日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするお弁当や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「辛旨メンチカツ丼」(592円)
価格 : 592円
エネルギー : 892kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
旨辛ソースをたっぷり絡めたメンチカツを豪快にのせた丼ぶりが登場。濃厚な旨みとピリッとした辛さが食欲をそそり、ガッツリ満足感を味わえる仕上がりになっています。
「おかズドン! タルタル鶏唐揚弁当」(626円)
価格 : 626円
エネルギー : 764kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ジューシーな鶏唐揚げに、だしの効いた甘ダレとたっぷりのタルタルソースをかけたボリューム満点のお弁当が登場です。ごはんがどんどん進む仕上がりで、お腹も心も満たされます。
「ピリ辛キムチの水餃子スープ」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 182kcal
容器が画像と異なる場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
にんにくとキムチの辛味が効いた、残暑の季節にぴったりな水餃子スープが登場。もちもち食感の餃子と旨辛スープの相性が抜群で、体のなかから温まる一品になっています。
「特撰 豚まん(醤油)」(270円)
価格 : 270円
エネルギー : 299kcal
※北海道・東北・関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
今年もついに肉まんが登場。国産豚を使用し、2種の醤油をブレンド。玉ねぎの自然な甘味を生かした豚まんが今年の新作になります。しっとりした皮に包まれたジューシーな餡が口いっぱいに広がる、秋冬にぴったりのホットスナックです。
「からあげクン スタミナのタレ味」(278円)
価格 : 278円
エネルギー : 230kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
にんにくをたっぷり効かせたスタミナ満点のタレ味が登場。しっかりとした濃いめの味付けで、元気をチャージできるからあげクンになっています。
まとめ
9月9日発売の新商品は、「辛旨メンチカツ丼」や「ピリ辛キムチの水餃子スープ」、「からあげクン スタミナのタレ味」など、食欲をそそるラインナップ。残暑を乗り切るのにぴったりな商品を、ぜひチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用