【9月9日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年9月の新商品5品まとめ(9月9日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするお弁当や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「辛旨メンチカツ丼」(592円)

価格 : 592円

エネルギー : 892kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

旨辛ソースをたっぷり絡めたメンチカツを豪快にのせた丼ぶりが登場。濃厚な旨みとピリッとした辛さが食欲をそそり、ガッツリ満足感を味わえる仕上がりになっています。

「おかズドン! タルタル鶏唐揚弁当」(626円)

価格 : 626円

エネルギー : 764kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ジューシーな鶏唐揚げに、だしの効いた甘ダレとたっぷりのタルタルソースをかけたボリューム満点のお弁当が登場です。ごはんがどんどん進む仕上がりで、お腹も心も満たされます。

「ピリ辛キムチの水餃子スープ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 182kcal

容器が画像と異なる場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

にんにくとキムチの辛味が効いた、残暑の季節にぴったりな水餃子スープが登場。もちもち食感の餃子と旨辛スープの相性が抜群で、体のなかから温まる一品になっています。

「特撰 豚まん(醤油)」(270円)

価格 : 270円

エネルギー : 299kcal

※北海道・東北・関東地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

今年もついに肉まんが登場。国産豚を使用し、2種の醤油をブレンド。玉ねぎの自然な甘味を生かした豚まんが今年の新作になります。しっとりした皮に包まれたジューシーな餡が口いっぱいに広がる、秋冬にぴったりのホットスナックです。

「からあげクン スタミナのタレ味」(278円)

価格 : 278円

エネルギー : 230kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

にんにくをたっぷり効かせたスタミナ満点のタレ味が登場。しっかりとした濃いめの味付けで、元気をチャージできるからあげクンになっています。

まとめ

9月9日発売の新商品は、「辛旨メンチカツ丼」や「ピリ辛キムチの水餃子スープ」、「からあげクン スタミナのタレ味」など、食欲をそそるラインナップ。残暑を乗り切るのにぴったりな商品を、ぜひチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用